Домашние новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, но, обязательно добавьте сезонные овощи, зелень. А если хотите, чтобы блюдо было сытным, добавьте в основу филе, морепродукты, печень, куриные сердечки, сыр, яйца.

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Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного и сытного праздничного салата "Лисичка".

Ингредиенты:

Куриное отварное мясо 300 г

Грибы 200 г

Огурец 2 шт.

Чернослив 100 г

Морковь по-корейски 200 г

Базилик свежий

Соль и перец

Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте и пожарьте грибы.

2. Филе и огурцы нарежьте кубиком, чернослив и базилик мелко.

3. Соберите салат слоями: грибы, майонез, филе, майонез, огурцы, майонез, чернослив, майонез, морковь, сверху украсьте базиликом и черносливом.

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