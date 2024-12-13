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Вкусный салат "Лисичка" для новогоднего стола: простой рецепт яркого блюда
Домашние новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, но, обязательно добавьте сезонные овощи, зелень. А если хотите, чтобы блюдо было сытным, добавьте в основу филе, морепродукты, печень, куриные сердечки, сыр, яйца.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного и сытного праздничного салата "Лисичка".
Ингредиенты:
- Куриное отварное мясо 300 г
- Грибы 200 г
- Огурец 2 шт.
- Чернослив 100 г
- Морковь по-корейски 200 г
- Базилик свежий
- Соль и перец
- Майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте и пожарьте грибы.
2. Филе и огурцы нарежьте кубиком, чернослив и базилик мелко.
3. Соберите салат слоями: грибы, майонез, филе, майонез, огурцы, майонез, чернослив, майонез, морковь, сверху украсьте базиликом и черносливом.
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