Вкусный салат "Лисичка" для новогоднего стола: простой рецепт яркого блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда

Домашние новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, но, обязательно добавьте сезонные овощи, зелень. А если хотите, чтобы блюдо было сытным, добавьте в основу филе, морепродукты, печень, куриные сердечки, сыр, яйца.

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Из чего приготовить сытный салат

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного и сытного праздничного салата "Лисичка". 

Вкусный салат

Ингредиенты: 

  • Куриное отварное мясо 300 г
  • Грибы 200 г
  • Огурец 2 шт. 
  • Чернослив 100 г
  • Морковь по-корейски 200 г
  • Базилик свежий
  • Соль и перец
  • Майонез 

Способ приготовления: 

1. Порежьте и пожарьте грибы. 

Ингредиенты для блюда

2. Филе и огурцы нарежьте кубиком, чернослив и базилик мелко.

Приготовление салата

3. Соберите салат слоями: грибы, майонез, филе, майонез, огурцы, майонез, чернослив, майонез, морковь, сверху украсьте базиликом и черносливом. 

Готовый салат

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