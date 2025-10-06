Вкусный салат-намазка из свеклы с фетой на каждый день: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
783
Вкусный салат-намазка из свеклы с фетой на каждый день: готовится элементарно

Свекла – очень полезный и вкусный овощ, который можно есть в любом виде. А лучше всего готовить из него легкие салаты, закуски, первые блюда. 

Видео дня
Вкусный салат-намазка из свеклы с фетой на каждый день: готовится элементарно

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из свеклы, вареных яиц и плавленого сыра. 

Вкусный салат-намазка из свеклы с фетой на каждый день: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • свекла 3 шт.
  • сыр плавленый 1 шт.
  • сыр "Фета" 100 г
  • яйца 2 шт.
  • сметана 2 ст.л.
  • соль/ перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Натрите вареную свеклу, яйца, сыр и чеснок.

Вкусный салат-намазка из свеклы с фетой на каждый день: готовится элементарно

2. Разомните фету и добавьте, туда же специи и перемешайте.

Вкусный салат-намазка из свеклы с фетой на каждый день: готовится элементарно

Есть можно как самостоятельное блюдо, так и намазку! 

Вкусный салат-намазка из свеклы с фетой на каждый день: готовится элементарно

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинасалатрецептпродуктыовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты