Свекла – очень полезный и вкусный овощ, который можно есть в любом виде. А лучше всего готовить из него легкие салаты, закуски, первые блюда.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из свеклы, вареных яиц и плавленого сыра.

Ингредиенты:

свекла 3 шт.

сыр плавленый 1 шт.

сыр "Фета" 100 г

яйца 2 шт.

сметана 2 ст.л.

соль/ перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите вареную свеклу, яйца, сыр и чеснок.

2. Разомните фету и добавьте, туда же специи и перемешайте.

Есть можно как самостоятельное блюдо, так и намазку!

