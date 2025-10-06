Видео дня
Вкусный салат-намазка из свеклы с фетой на каждый день: готовится элементарно
Свекла – очень полезный и вкусный овощ, который можно есть в любом виде. А лучше всего готовить из него легкие салаты, закуски, первые блюда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из свеклы, вареных яиц и плавленого сыра.
Ингредиенты:
- свекла 3 шт.
- сыр плавленый 1 шт.
- сыр "Фета" 100 г
- яйца 2 шт.
- сметана 2 ст.л.
- соль/ перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите вареную свеклу, яйца, сыр и чеснок.
2. Разомните фету и добавьте, туда же специи и перемешайте.
Есть можно как самостоятельное блюдо, так и намазку!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: