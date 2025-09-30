Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, намазок, отбивных, а также котлет. Стоит отметить, что в салатах филе хорошо сочетается с сырыми и вареными овощами, а также зеленью, сыром, вареными яйцами и орехами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с кукурузой и гранатом.

Ингредиенты:

Отварное куриное филе

Консервированная кукуруза

Гранат

Петрушка

Орехи (вкусно с грецкими)

Майонез

Способ приготовления:

1. Филе запеченное нарежьте, добавьте кукурузу, гранат, зелень порезанную, майонез и орехи, перемешайте.

Поставьте салат в холодильник на несколько часов, минимум – на час.

