Вкусный салат "Праздничный" из бюджетных продуктов: самый простой рецепт блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
714
Вкусный салат 'Праздничный' из бюджетных продуктов: самый простой рецепт блюда

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, намазок, отбивных, а также котлет. Стоит отметить, что в салатах филе хорошо сочетается с сырыми и вареными овощами, а также зеленью, сыром, вареными яйцами и орехами. 

Видео дня
Вкусный салат ''Праздничный'' из бюджетных продуктов: самый простой рецепт блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с кукурузой и гранатом. 

Ингредиенты: 

  • Отварное куриное филе
  • Консервированная кукуруза
  • Гранат
  • Петрушка
  • Орехи (вкусно с грецкими)
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. Филе запеченное нарежьте, добавьте кукурузу, гранат, зелень порезанную, майонез и орехи, перемешайте.

Вкусный салат ''Праздничный'' из бюджетных продуктов: самый простой рецепт блюда

Поставьте салат в холодильник на несколько часов, минимум – на час.

Вкусный салат ''Праздничный'' из бюджетных продуктов: самый простой рецепт блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептсалатпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты