Видео дня
Вкусный салат "Праздничный" из бюджетных продуктов: самый простой рецепт блюда
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, намазок, отбивных, а также котлет. Стоит отметить, что в салатах филе хорошо сочетается с сырыми и вареными овощами, а также зеленью, сыром, вареными яйцами и орехами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с кукурузой и гранатом.
Ингредиенты:
- Отварное куриное филе
- Консервированная кукуруза
- Гранат
- Петрушка
- Орехи (вкусно с грецкими)
- Майонез
Способ приготовления:
1. Филе запеченное нарежьте, добавьте кукурузу, гранат, зелень порезанную, майонез и орехи, перемешайте.
Поставьте салат в холодильник на несколько часов, минимум – на час.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: