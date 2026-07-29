Салат с ананасами и курицей уже давно стал одним из самых любимых домашних рецептов. Он получается нежным, сочным и отличается приятным сочетанием сладких и соленых ноток. Такое блюдо прекрасно подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Салат готовится очень быстро, а все ингредиенты легко найти в любом магазине.

Идея приготовления вкусного салата с курицей и ананасами опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

варёное куриное филе – 300 г

консервированные ананасы – 300 г

сладкий перец – 1 шт.

твёрдый сыр – 150 г

маслины без косточек – 100 г

майонез – 80-100 г

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите куриное филе до готовности и полностью остудите его. Для более насыщенного вкуса мясо можно немного подсолить во время варки.

2. Нарежьте куриное филе небольшими кубиками и переложите в глубокую миску.

3. Консервированные ананасы предварительно откиньте на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости, после чего также нарежьте кубиками, если используете ананасы кольцами.

4. Сладкий перец помойте, удалите семена и нарежьте небольшими кусочками.

5. Твёрдый сыр нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной тёрке.

6. Оливки нарежьте кружочками или разрежьте пополам, в зависимости от размера.

7. Добавьте все подготовленные ингредиенты в миску, посолите и поперчите по вкусу.

8. Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте до однородности.

9. По желанию поместите готовое блюдо в холодильник на 20-30 минут. После этого салат станет еще вкуснее, ведь все ингредиенты хорошо пропитаются друг другом.

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