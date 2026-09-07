Вкусный салат с баклажанами и шампиньонами на зиму: как приготовить

Баклажаны и шампиньоны хорошо сочетаются с овощами и томатным соусом, поэтому из них получается сытная домашняя заготовка. Такой салат можно подавать как самостоятельную закуску или дополнение к основным блюдам. Овощи остаются кусочками, а соус делает заготовку сочной и ароматной. Приготовить салат на зиму можно без сложных кулинарных приёмов.

Идея приготовления салата с баклажанами и шампиньонами опубликована на странице tanyushina в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 1,5 кг.

лук – 2 шт.

морковь – 1 крупная

шампиньоны – 500 г

растительное масло – для обжаривания

чеснок – 3-4 зубчика, по желанию

Для томатного соуса:

помидоры – 500 г

сладкий красный перец – 1 шт.

острый перец – 1 шт.

соль – 1 ст.л. с горкой

сахар – 100 г

уксус 9% – 75 г

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, обрежьте кончики и нарежьте брусочками. Переложите на противень, слегка сбрызните маслом и запекайте в аэрогриле примерно 15 минут при температуре 190 градусов. Кусочки должны стать мягкими и слегка подрумяниться. Если используете духовку, ориентируйтесь на готовность баклажанов, так как время может отличаться.

2. Шампиньоны очистите при необходимости и нарежьте крупными кусочками, примерно на 4-6 частей. Обжарьте грибы на растительном масле до появления легкой золотистой корочки. Не стоит передерживать их на сковороде, ведь они еще будут готовиться вместе с другими овощами.

3. Лук и морковь нарежьте соломкой. Отдельно обжарьте их до мягкости. Овощи не должны сильно поджариваться, достаточно, чтобы они стали ароматными и немного изменили цвет.

4. Для соуса помидоры, сладкий красный перец и острый перец нарежьте кусочками и измельчите блендером до однородной консистенции. Перелейте массу в кастрюлю, добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте и доведите до кипения.

5. Когда соус закипит, добавьте подготовленные баклажаны, шампиньоны, лук и морковь. По желанию добавьте измельчённый чеснок. Осторожно перемешайте, чтобы не разломать кусочки баклажанов, и после повторного закипания готовьте салат примерно 15 минут на умеренном огне.

6. Готовую овощную смесь разложите горячей по стерильным банкам. Наполняйте их плотно, чтобы между овощами оставалось как можно меньше воздуха. Банки герметично закройте крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

7. Такой салат с баклажанами и шампиньонами хорошо подходит для домашних зимних запасов. В нем сочетаются нежные баклажаны, ароматные грибы, сладковатая морковь и лук, а томатный соус с перцем придаёт заготовке насыщенный вкус.

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