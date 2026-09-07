Вкусный салат с баклажанами и шампиньонами на зиму: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
528
Рецепт консервированных баклажанов с грибами
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Баклажаны и шампиньоны хорошо сочетаются с овощами и томатным соусом, поэтому из них получается сытная домашняя заготовка. Такой салат можно подавать как самостоятельную закуску или дополнение к основным блюдам. Овощи остаются кусочками, а соус делает заготовку сочной и ароматной. Приготовить салат на зиму можно без сложных кулинарных приёмов.

Идея приготовления салата с баклажанами и шампиньонами опубликована на странице tanyushina в Instagram.

Рецепт баклажанов с грибами

Ингредиенты:

  • баклажаны – 1,5 кг.
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 крупная
  • шампиньоны – 500 г
  • растительное масло – для обжаривания
  • чеснок – 3-4 зубчика, по желанию

Для томатного соуса:

  • помидоры – 500 г
  • сладкий красный перец – 1 шт.
  • острый перец – 1 шт.
  • соль – 1 ст.л. с горкой
  • сахар – 100 г
  • уксус 9% – 75 г

Способ приготовления:

Обжариваем овощи

1. Баклажаны помойте, обрежьте кончики и нарежьте брусочками. Переложите на противень, слегка сбрызните маслом и запекайте в аэрогриле примерно 15 минут при температуре 190 градусов. Кусочки должны стать мягкими и слегка подрумяниться. Если используете духовку, ориентируйтесь на готовность баклажанов, так как время может отличаться.

Выкладываем баклажаны в соус

2. Шампиньоны очистите при необходимости и нарежьте крупными кусочками, примерно на 4-6 частей. Обжарьте грибы на растительном масле до появления легкой золотистой корочки. Не стоит передерживать их на сковороде, ведь они еще будут готовиться вместе с другими овощами.

3. Лук и морковь нарежьте соломкой. Отдельно обжарьте их до мягкости. Овощи не должны сильно поджариваться, достаточно, чтобы они стали ароматными и немного изменили цвет.

Добавляем грибы

4. Для соуса помидоры, сладкий красный перец и острый перец нарежьте кусочками и измельчите блендером до однородной консистенции. Перелейте массу в кастрюлю, добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте и доведите до кипения.

5. Когда соус закипит, добавьте подготовленные баклажаны, шампиньоны, лук и морковь. По желанию добавьте измельчённый чеснок. Осторожно перемешайте, чтобы не разломать кусочки баклажанов, и после повторного закипания готовьте салат примерно 15 минут на умеренном огне.

Выкладываем все в банку

6. Готовую овощную смесь разложите горячей по стерильным банкам. Наполняйте их плотно, чтобы между овощами оставалось как можно меньше воздуха. Банки герметично закройте крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

7. Такой салат с баклажанами и шампиньонами хорошо подходит для домашних зимних запасов. В нем сочетаются нежные баклажаны, ароматные грибы, сладковатая морковь и лук, а томатный соус с перцем придаёт заготовке насыщенный вкус.

Готовая консервация

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