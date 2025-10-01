Вкусный салат с грибами на зиму: как сделать любимую закуску на зиму
Заготовки с грибами всегда пользуются популярностью, ведь это не только удобно, но и очень вкусно. Одним из самых любимых вариантов является салат с грибами и овощами, который прекрасно подходит и как закуска, и как гарнир. Его можно приготовить из шампиньонов или лесных грибов – в любом случае результат будет отличным. Такой салат выручает зимой, когда хочется открыть баночку домашней консервации и насладиться ароматом лета.
Идея приготовления салата с грибами на зиму опубликована на странице фудблогера osiichuk.l в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг.
- перец сладкий – 1 кг.
- грибы (шампиньоны или лесные) – 1,5 кг.
- лук – 500 г
- морковь – 700 г
- уксус – 100 мл.
- масло – 300 мл.
- соль – 50 г
- сахар – 150 г
Способ приготовления:
1. Грибы очистите их, нарежьте небольшими кусочками и отварите.
2. Затем хорошо процедите и промойте, после чего обжарьте на сковородке до готовности без добавления соли.
3. Морковь натрите на крупной терке, а помидоры, перец и лук нарежьте кусочками или соломкой.
4. В большой кастрюле с толстым дном соедините овощи с грибами, влейте масло и уксус, добавьте соль и сахар.
5. Тщательно перемешайте и доведите до кипения.
6. Когда салат закипит, уменьшите огонь и тушите 40-50 минут, периодически помешивая, чтобы он не пригорел.
7. Тем временем подготовьте стерилизованные банки и крышки. Готовую горячую массу разложите в банки, плотно закройте и оставьте остывать.
8. Из этого количества продуктов получается примерно 5 литров готового салата, который прекрасно хранится всю зиму.
