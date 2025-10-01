Заготовки с грибами всегда пользуются популярностью, ведь это не только удобно, но и очень вкусно. Одним из самых любимых вариантов является салат с грибами и овощами, который прекрасно подходит и как закуска, и как гарнир. Его можно приготовить из шампиньонов или лесных грибов – в любом случае результат будет отличным. Такой салат выручает зимой, когда хочется открыть баночку домашней консервации и насладиться ароматом лета.

Идея приготовления салата с грибами на зиму опубликована на странице фудблогера osiichuk.l в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг.

перец сладкий – 1 кг.

грибы (шампиньоны или лесные) – 1,5 кг.

лук – 500 г

морковь – 700 г

уксус – 100 мл.

масло – 300 мл.

соль – 50 г

сахар – 150 г

Способ приготовления:

1. Грибы очистите их, нарежьте небольшими кусочками и отварите.

2. Затем хорошо процедите и промойте, после чего обжарьте на сковородке до готовности без добавления соли.

3. Морковь натрите на крупной терке, а помидоры, перец и лук нарежьте кусочками или соломкой.

4. В большой кастрюле с толстым дном соедините овощи с грибами, влейте масло и уксус, добавьте соль и сахар.

5. Тщательно перемешайте и доведите до кипения.

6. Когда салат закипит, уменьшите огонь и тушите 40-50 минут, периодически помешивая, чтобы он не пригорел.

7. Тем временем подготовьте стерилизованные банки и крышки. Готовую горячую массу разложите в банки, плотно закройте и оставьте остывать.

8. Из этого количества продуктов получается примерно 5 литров готового салата, который прекрасно хранится всю зиму.

