Салат с копченым сыром и корейской морковью – один из тех рецептов, который не требует много времени, но всегда имеет успех на праздничном столе. Он получается пикантным, имеет приятную текстуру и хорошо держит форму. Для приготовления достаточно нескольких доступных продуктов, а результат – насыщенный вкус и минимум усилий. Такой салат можно подавать сразу или охладить перед подачей, чтобы ингредиенты лучше соединились.

Видео дня

Идея приготовления вкусного майонезного салата с копченым сыром и корейской морковью опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

копченый сыр косичка – 150 г

яйца – 4 шт., отваренные

морковь по-корейски – 200–250 г

кукуруза: консервированная – 1 банка

соль, черный перец – по вкусу

майонез – для заправки

Способ приготовления:

1. Отваренные яйца очистите и нарежьте средними кубиками.

2. Копченый сыр разделите на волокна или нарежьте мелко, чтобы он хорошо сочетался с другими продуктами.

3. В большую миску добавьте яйца, копченый сыр, корейскую морковь и кукурузу без жидкости.

4. Посолите, поперчите, добавьте майонез и тщательно перемешайте.

5. По желанию охладите салат в холодильнике 20-30 минут перед подачей – так вкус станет более выразительным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: