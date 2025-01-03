Вкусный салат с красной рыбой а-ля "Мимоза": простой рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Вкусный салат с красной рыбой а-ля 'Мимоза': простой рецепт блюда для праздничного стола

Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, но основа должна всегда быть овощной. Для более сытного варианта добавьте сыр, яйца, рыбу. 

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Вкусный и сытный домашний салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата со слабосоленой рыбой, картофелем и яйцами. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Лосось с/с
  • Икра красная 
  • Отварной картофель
  • Отварные яйца
  • Зеленый лук
  • Домашний майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте кубиком рыбу, натрите вареный картофель и яйца. Лук мелко порежьте.

Приготовление салата

2. Выложите салат слоями: рыба, майонез, тертый картофель, майонез, тертое яйцо, майонез, рыба, лук, и украсьте икрой.

Готовое блюдо

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