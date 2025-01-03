Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, но основа должна всегда быть овощной. Для более сытного варианта добавьте сыр, яйца, рыбу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата со слабосоленой рыбой, картофелем и яйцами.

Ингредиенты:

Лосось с/с

Икра красная

Отварной картофель

Отварные яйца

Зеленый лук

Домашний майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком рыбу, натрите вареный картофель и яйца. Лук мелко порежьте.

2. Выложите салат слоями: рыба, майонез, тертый картофель, майонез, тертое яйцо, майонез, рыба, лук, и украсьте икрой.

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