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Вкусный салат с красной рыбой а-ля "Мимоза": простой рецепт блюда для праздничного стола
Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, но основа должна всегда быть овощной. Для более сытного варианта добавьте сыр, яйца, рыбу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата со слабосоленой рыбой, картофелем и яйцами.
Ингредиенты:
- Лосось с/с
- Икра красная
- Отварной картофель
- Отварные яйца
- Зеленый лук
- Домашний майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком рыбу, натрите вареный картофель и яйца. Лук мелко порежьте.
2. Выложите салат слоями: рыба, майонез, тертый картофель, майонез, тертое яйцо, майонез, рыба, лук, и украсьте икрой.
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