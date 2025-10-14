Вкусный салат с куриным филе и кукурузой: лучше обычного оливье
Вкусный салат с куриным филе и кукурузой – отличная альтернатива привычному оливье. Он получается более легким, но не менее сытным и вкусным. Простой набор продуктов, минимум времени, и вы получите аппетитное блюдо, которое можно подать и на обед, и на праздничный стол. Особенно удобно готовить его с отварным филе – тогда салат получается нежным и сбалансированным.
Идея приготовления вкусного майонезного салата с куриным филе и кукурузой опубликована на странице кулинара mil alexx fit в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 200 г
- вареное куриное филе – 200 г
- яйца вареные – 3 шт.
- кукуруза консервированная – 120 г
- лук маринованный – 50-80 г
- соль, перец – по вкусу
- майонез и сметана – по 1 ст.л.
Для маринования лука:
- уксус (яблочный или винный) – 2 ст.л.
- соль и сахар – по 0,5 ч.л.
- горячая вода – для заливки
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко лук, добавьте сахар, соль, уксус и залейте горячей водой.
2. Оставьте минимум на 15 минут, чтобы вкус стал мягче и ароматнее.
3. Подготовьте основные ингредиенты. Нарежьте кубиками вареное филе, яйца и огурцы.
4. Смешайте все в глубокой миске.
5. Добавьте кукурузу, маринованный лук, посолите, поперчите, заправьте смесью майонеза и сметаны.
6. Перемешайте салат.
7. Перед подачей охладите несколько минут в холодильнике – тогда он станет еще вкуснее.
