Вкусный салат с куриным филе, сухариками и кукурузой: как приготовить праздничное блюдо
Майонезный салат с курицей всегда уместен на вашем праздничном столе. Добавьте немного сочных овощей, мясо, а также зелень. Также очень вкусно положить в блюдо хрустящие сухарики.
Идея приготовления вкусного салата с курицей опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 3-4 шт.
- консервированная кукуруза – 1 банка (регулируйте по вкусу)
- сухарики – 100 г
- вареное филе или бедро – 350-400 г
- зеленый лук – небольшой пучок
- вареные яйца – 3-4 шт.
- майонез по вкусу
- соль и перец тоже по вкусу
Способ приготовления:
1. Заранее отварить бедра.
2. Отварить яйца.
3. В миску добавить нарезанные кубиками куриные бедра.
4. Нарезать вареные яйца, огурцы.
5. Добавить сухарики.
6. Измельчить зеленый лук.
7. Добавить консервированную кукурузу, майонез и посолить по вкусу. Перемешать и подавать.
