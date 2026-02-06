Вкусный салат с куриным филе, сухариками и кукурузой: как приготовить праздничное блюдо

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
522
Майонезный салат с курицей всегда уместен на вашем праздничном столе. Добавьте немного сочных овощей, мясо, а также зелень. Также очень вкусно положить в блюдо хрустящие сухарики.

Идея приготовления вкусного салата с курицей опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • огурцы – 3-4 шт.
  • консервированная кукуруза – 1 банка (регулируйте по вкусу)
  • сухарики – 100 г
  • вареное филе или бедро – 350-400 г
  • зеленый лук – небольшой пучок
  • вареные яйца – 3-4 шт.
  • майонез по вкусу
  • соль и перец тоже по вкусу

Способ приготовления:

1. Заранее отварить бедра.

2. Отварить яйца.

3. В миску добавить нарезанные кубиками куриные бедра.

4. Нарезать вареные яйца, огурцы.

5. Добавить сухарики.

6. Измельчить зеленый лук.

7. Добавить консервированную кукурузу, майонез и посолить по вкусу. Перемешать и подавать.

