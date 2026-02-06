Майонезный салат с курицей всегда уместен на вашем праздничном столе. Добавьте немного сочных овощей, мясо, а также зелень. Также очень вкусно положить в блюдо хрустящие сухарики.

Идея приготовления вкусного салата с курицей опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 3-4 шт.

консервированная кукуруза – 1 банка (регулируйте по вкусу)

сухарики – 100 г

вареное филе или бедро – 350-400 г

зеленый лук – небольшой пучок

вареные яйца – 3-4 шт.

майонез по вкусу

соль и перец тоже по вкусу

Способ приготовления:

1. Заранее отварить бедра.

2. Отварить яйца.

3. В миску добавить нарезанные кубиками куриные бедра.

4. Нарезать вареные яйца, огурцы.

5. Добавить сухарики.

6. Измельчить зеленый лук.

7. Добавить консервированную кукурузу, майонез и посолить по вкусу. Перемешать и подавать.

