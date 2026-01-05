Все рецепты
Вкусный салат с курицей и ананасами для праздничного стола и на каждый день: понадобится всего четыре ингредиента
Курица и ананасы прекрасно сочетаются в салате. Также очень вкусно добавить орехи. Такое блюдо идеально подходит и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусного салата с курицей и ананасами опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе
- ананас консервированный
- копченый сыр
- майонез, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварить, как на бульон.
2. Оставить в нем до полного остывания.
3. Филе нарезать крупным кубиком.
4. Добавить нарезанные ананасы и натертый сыр.
5. Заправить майонезом, соль и перец по вкусу.
6. При подаче посыпать натертым орешком.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: