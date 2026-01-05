Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Вкусный салат с курицей и ананасами для праздничного стола и на каждый день: понадобится всего четыре ингредиента

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
36
Курица и ананасы прекрасно сочетаются в салате. Также очень вкусно добавить орехи. Такое блюдо идеально подходит и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного салата с курицей и ананасами опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе
  • ананас консервированный
  • копченый сыр
  • майонез, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить, как на бульон.

2. Оставить в нем до полного остывания.

3. Филе нарезать крупным кубиком.

4. Добавить нарезанные ананасы и натертый сыр.

5. Заправить майонезом, соль и перец по вкусу.

6. При подаче посыпать натертым орешком.

