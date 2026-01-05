Курица и ананасы прекрасно сочетаются в салате. Также очень вкусно добавить орехи. Такое блюдо идеально подходит и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного салата с курицей и ананасами опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе

ананас консервированный

копченый сыр

майонез, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить, как на бульон.

2. Оставить в нем до полного остывания.

3. Филе нарезать крупным кубиком.

4. Добавить нарезанные ананасы и натертый сыр.

5. Заправить майонезом, соль и перец по вкусу.

6. При подаче посыпать натертым орешком.

