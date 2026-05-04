Вкусный салат с курицей и карамелизированными ананасами: эффектное блюдо, которое понравится всем
Салаты с курицей – это всегда удачный вариант для обеда или ужина. Если добавить к ним немного сладких нот, блюдо заиграет по-новому. Сочетание мяса, зелени и фруктов получается очень гармоничным. Такой салат выглядит эффектно и готовится без сложных шагов. Попробуйте сделать – это простой способ разнообразить меню.
Идея приготовления вкусного салата с курицей и анансами опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- ананас (свежий или консервированный) – 200 г
- микс зелени – 1 упаковка
- масло или топленое масло – для жарки
- панировочные сухари (панко) – для панировки
- яйцо – 1 шт.
- мука – 2-3 ст.л.
Для заправки:
- мед – 1 ч.л.
- оливковое масло – 2 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- горчица (зернистая или классическая) – 1-2 ч.л.
- лимонный сок – 1-2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Разрежьте куриное филе пополам и слегка отбейте, чтобы кусочки стали равномерными по толщине. Посолите и подготовьте для панировки.
2. Обваляйте мясо сначала в муке, затем во взбитом яйце и в сухарях.
3. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
4. Готовое филе немного остудите и нарежьте полосками.
5. Ананас нарежьте кусочками и выложите на сухую сковородку. Готовьте несколько минут, пока кусочки слегка подрумянятся и станут карамелизированными.
6. Приготовьте заправку: смешайте мед, оливковое масло, соевый соус, горчицу и лимонный сок до однородной консистенции.
7. В глубокую миску выложите микс зелени, добавьте нарезанную курицу и теплые ананасы. Полейте заправкой и осторожно перемешайте.
