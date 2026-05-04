Салаты с курицей – это всегда удачный вариант для обеда или ужина. Если добавить к ним немного сладких нот, блюдо заиграет по-новому. Сочетание мяса, зелени и фруктов получается очень гармоничным. Такой салат выглядит эффектно и готовится без сложных шагов. Попробуйте сделать – это простой способ разнообразить меню.

Идея приготовления вкусного салата с курицей и анансами опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

ананас (свежий или консервированный) – 200 г

микс зелени – 1 упаковка

масло или топленое масло – для жарки

панировочные сухари (панко) – для панировки

яйцо – 1 шт.

мука – 2-3 ст.л.

Для заправки:

мед – 1 ч.л.

оливковое масло – 2 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

горчица (зернистая или классическая) – 1-2 ч.л.

лимонный сок – 1-2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Разрежьте куриное филе пополам и слегка отбейте, чтобы кусочки стали равномерными по толщине. Посолите и подготовьте для панировки.

2. Обваляйте мясо сначала в муке, затем во взбитом яйце и в сухарях.

3. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

4. Готовое филе немного остудите и нарежьте полосками.

5. Ананас нарежьте кусочками и выложите на сухую сковородку. Готовьте несколько минут, пока кусочки слегка подрумянятся и станут карамелизированными.

6. Приготовьте заправку: смешайте мед, оливковое масло, соевый соус, горчицу и лимонный сок до однородной консистенции.

7. В глубокую миску выложите микс зелени, добавьте нарезанную курицу и теплые ананасы. Полейте заправкой и осторожно перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: