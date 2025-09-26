Вкусный салат с огурцами, плавленым сыром и чесноком: готовится элементарно
Сезон свежих огурцов заканчивается. Успейте приготовить из такого продукты вкусный салат. Отличным дополнением будет обычный плавленый сыр, а также чеснок. Заправить можно майонезом, но полезнее, конечно же, будет со сметаной.
Идея приготовления вкусного салата из огурцов опубликована на странице фудблогера oksana dorosh rezeptu в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 400 г
- плавленый сырок – 90 г.
- сметана
- чеснок – 1-2 зубчика
- зелень по вкусу.
- соль и молотый черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте и нарежьте свежие огурцы полукольцами или кусочками.
2. Переложите их в глубокую миску, в которой планируете готовить салат.
3. Натрите плавленый сырок на средней терке и добавьте его к огурцам.
4. Зелень и чеснок измельчите и также добавьте к ингредиентам.
5. Добавьте соль и перец по вкусу, заправьте сметану и перемешайте.
