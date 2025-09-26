Сезон свежих огурцов заканчивается. Успейте приготовить из такого продукты вкусный салат. Отличным дополнением будет обычный плавленый сыр, а также чеснок. Заправить можно майонезом, но полезнее, конечно же, будет со сметаной.

Идея приготовления вкусного салата из огурцов опубликована на странице фудблогера oksana dorosh rezeptu в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 400 г

плавленый сырок – 90 г.

сметана

чеснок – 1-2 зубчика

зелень по вкусу.

соль и молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и нарежьте свежие огурцы полукольцами или кусочками.

2. Переложите их в глубокую миску, в которой планируете готовить салат.

3. Натрите плавленый сырок на средней терке и добавьте его к огурцам.

4. Зелень и чеснок измельчите и также добавьте к ингредиентам.

5. Добавьте соль и перец по вкусу, заправьте сметану и перемешайте.

