Вкусный салат с отварным языком: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
813
Вкусный салат с отварным языком: готовится за считанные минуты

С отварным языком можно приготовить очень вкусный и элементарный салат. Такое мясо прекрасно сочетается с отварными яйцами, овощами и зеленью. Особую пикантность придаст горчица в сочетании со сметаной.

Идея приготовления сытного салата с языком опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Вкусный салат с отварным языком: готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • язык свиной – 300 г
  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 100 г
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • помидоры – 200 г
  • зелень

Способ приготовления:

Вкусный салат с отварным языком: готовится за считанные минуты

1. Язык отварить.

2. Нарезать соломкой.

Вкусный салат с отварным языком: готовится за считанные минуты

3. Яйца отварить.

4. Также нарезать соломкой.

Вкусный салат с отварным языком: готовится за считанные минуты

5. Добавить зелень и помидоры кубиками.

6. Смазать сметаной и перемешать.

Вкусный салат с отварным языком: готовится за считанные минуты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты