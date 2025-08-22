Все рецепты
Вкусный салат с отварным языком: готовится за считанные минуты
С отварным языком можно приготовить очень вкусный и элементарный салат. Такое мясо прекрасно сочетается с отварными яйцами, овощами и зеленью. Особую пикантность придаст горчица в сочетании со сметаной.
Идея приготовления сытного салата с языком опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- язык свиной – 300 г
- яйца – 2 шт.
- сметана – 100 г
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
- помидоры – 200 г
- зелень
Способ приготовления:
1. Язык отварить.
2. Нарезать соломкой.
3. Яйца отварить.
4. Также нарезать соломкой.
5. Добавить зелень и помидоры кубиками.
6. Смазать сметаной и перемешать.
