С отварным языком можно приготовить очень вкусный и элементарный салат. Такое мясо прекрасно сочетается с отварными яйцами, овощами и зеленью. Особую пикантность придаст горчица в сочетании со сметаной.

Идея приготовления сытного салата с языком опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

язык свиной – 300 г

яйца – 2 шт.

сметана – 100 г

горчица в зернах – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

помидоры – 200 г

зелень

Способ приготовления:

1. Язык отварить.

2. Нарезать соломкой.

3. Яйца отварить.

4. Также нарезать соломкой.

5. Добавить зелень и помидоры кубиками.

6. Смазать сметаной и перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: