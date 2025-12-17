Салат с печенью получается очень сытным и вкусным. Он прост в приготовлении, подходит на каждый день и для праздничного стола. Заправляется обычным майонезом.

Идея приготовления сытного салата с печенью опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

лук – 1 крупный

морковь – 2 шт.

консервированный зеленый горошек – 1 банка

майонез – по вкусу

соль, черный перец – по вкусу

лавровый лист – 1-2 шт.

сливочное масло или масло и немного сахара – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Куриную печень очистить от лишнего, залить водой, добавить лавровый лист и соль.

2. Варить до готовности.

3. Слить воду.

4. Охладить и нарезать соломкой.

5. Обжарить овощи.

6. Лук мелко нарезать кубиком, морковь натереть на терке.

7. Обжарить лук до прозрачности.

8. Добавить морковь, соль, немного сахара и тушить под крышкой на маленьком огне до готовности.

9. Дать остыть.

10. В большую миску выложить печень, добавить охлажденную зажарку, зеленый горошек.

11. Приправить черным перцем, добавить майонез и хорошо перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: