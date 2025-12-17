Вкусный салат с печенью и горошком: рецепт на каждый день и на праздники
Салат с печенью получается очень сытным и вкусным. Он прост в приготовлении, подходит на каждый день и для праздничного стола. Заправляется обычным майонезом.
Идея приготовления сытного салата с печенью опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- лук – 1 крупный
- морковь – 2 шт.
- консервированный зеленый горошек – 1 банка
- майонез – по вкусу
- соль, черный перец – по вкусу
- лавровый лист – 1-2 шт.
- сливочное масло или масло и немного сахара – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Куриную печень очистить от лишнего, залить водой, добавить лавровый лист и соль.
2. Варить до готовности.
3. Слить воду.
4. Охладить и нарезать соломкой.
5. Обжарить овощи.
6. Лук мелко нарезать кубиком, морковь натереть на терке.
7. Обжарить лук до прозрачности.
8. Добавить морковь, соль, немного сахара и тушить под крышкой на маленьком огне до готовности.
9. Дать остыть.
10. В большую миску выложить печень, добавить охлажденную зажарку, зеленый горошек.
11. Приправить черным перцем, добавить майонез и хорошо перемешать.
