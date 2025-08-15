Все рецепты
Вкусный салат с прошутто, нектаринами и сыром к вину: рецепт ресторанного блюда за 5 минут
Один самых сочных и вкусных летних фруктов – нектарин. Готовить их него можно очень вкусные десерты, а также салаты и ароматные запеканки, лимонад и мороженое.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из нектаринов, с зеленью и прошутто.
Ингредиенты:
- 2 нектарина
- 1 пачка салата
- 10-12 томатов черри
- 1 моцарелла
- 1 маленькая упаковка прошутто или хамона
Соус:
- по 1 ч.л. французской горчицы и американской, 1 ст.л. меда, 2 ст.л. лимонного сока, 3-4 ст.л. оливкового масла (соль и перец по желанию)
Способ приготовления:
1. Зелень и овощи помойте, помидоры порежьте пополам.
2. Добавьте сыр, порезанный дольками карамелизированный нектарин, хамон.
3. Смешайте все для соуса и полейте салат.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: