Вкусный салат с прошутто, нектаринами и сыром к вину: рецепт ресторанного блюда за 5 минут

Рецепт салата

Один самых сочных и вкусных летних фруктов – нектарин. Готовить их него можно очень вкусные десерты, а также салаты и ароматные запеканки, лимонад и мороженое.

Что приготовить из нектаринов

 Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из нектаринов, с зеленью и прошутто.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • 2 нектарина
  • 1 пачка салата
  • 10-12 томатов черри
  • 1 моцарелла
  • 1 маленькая упаковка прошутто или хамона

Соус:

  • по 1 ч.л. французской горчицы и американской, 1 ст.л. меда, 2 ст.л. лимонного сока, 3-4 ст.л. оливкового масла (соль и перец по желанию)

Способ приготовления:

1. Зелень и овощи помойте, помидоры порежьте пополам.

Основа для салата

2. Добавьте сыр, порезанный дольками карамелизированный нектарин, хамон. 

Приготовление салата

3. Смешайте все для соуса и полейте салат.

Готовый салат

