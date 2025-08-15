Один самых сочных и вкусных летних фруктов – нектарин. Готовить их него можно очень вкусные десерты, а также салаты и ароматные запеканки, лимонад и мороженое.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из нектаринов, с зеленью и прошутто.

Ингредиенты:

2 нектарина

1 пачка салата

10-12 томатов черри

1 моцарелла

1 маленькая упаковка прошутто или хамона

Соус:

по 1 ч.л. французской горчицы и американской, 1 ст.л. меда, 2 ст.л. лимонного сока, 3-4 ст.л. оливкового масла (соль и перец по желанию)

Способ приготовления:

1. Зелень и овощи помойте, помидоры порежьте пополам.

2. Добавьте сыр, порезанный дольками карамелизированный нектарин, хамон.

3. Смешайте все для соуса и полейте салат.

