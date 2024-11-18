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Вкусный салат "Сета-Де-Поло" для новогоднего стола: из чего приготовить оригинальное блюдо
Крабовые палочки – продукт, который отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, яйцами, кукурузой, грибами. Из них можно готовить вкусные салаты, закуски, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и простого в приготовлении салата из крабовых палочек, с филе и яйцами.
Ингредиенты:
- куриное филе вареное – 2 шт
- крабовые палочки – 400 г
- яйца – 4 шт
- маринованные шампиньоны – 400 г
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки, яйца и филе.
2. Добавьте маринованные грибы, майонез и перемешайте.
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