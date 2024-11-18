Вкусный салат "Сета-Де-Поло" для новогоднего стола: из чего приготовить оригинальное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Крабовые палочки – продукт, который отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, яйцами, кукурузой, грибами. Из них можно готовить вкусные салаты, закуски, намазки. 

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Сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и простого в приготовлении салата из крабовых палочек, с филе и яйцами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • куриное филе вареное – 2 шт
  • крабовые палочки – 400 г
  • яйца – 4 шт
  • маринованные шампиньоны – 400 г
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте крабовые палочки, яйца и филе.

Приготовление салата

2. Добавьте маринованные грибы, майонез и перемешайте.

Готовое блюдо

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