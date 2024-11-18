Крабовые палочки – продукт, который отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, яйцами, кукурузой, грибами. Из них можно готовить вкусные салаты, закуски, намазки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и простого в приготовлении салата из крабовых палочек, с филе и яйцами.

Ингредиенты:

куриное филе вареное – 2 шт

крабовые палочки – 400 г

яйца – 4 шт

маринованные шампиньоны – 400 г

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки, яйца и филе.

2. Добавьте маринованные грибы, майонез и перемешайте.

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