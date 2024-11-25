Вкусный салат "Шаурма" из пекинской капусты и лаваша: рецепт блюда для перекуса и обеда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,8 т.
Рецепт салата

Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, но основа всегда должна быть или свежие или запеченные овощи. Если хотите более сытный вариант блюда, добавьте сыр, яйца, морепродукты, мясо, филе, тунец, рыбу.

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Шаурма" из куриного филе, с пекинской капустой и свежими овощами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 500 г куриного филе
  • специи к курице, сушеный чеснок, соль
  • тонкий лаваш
  • 300 г. пекинской капусты
  • 1 большой свежий огурец
  • 2 средние томаты
  • половина синего лука
  • 150 г. моркови по-корейски
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Куриное филе запеките или сварите, порежьте.

Мясо для салата

2. Лаваш порежьте на куски и высушите в духовке. 

Лаваш для блюда

3. Капусту порежьте мелко, огурец брусками, томаты дольками, лук кольцами. 

Готовый салат

4. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, специи и перемешайте. 

Готовое блюдо

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