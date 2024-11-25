Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, но основа всегда должна быть или свежие или запеченные овощи. Если хотите более сытный вариант блюда, добавьте сыр, яйца, морепродукты, мясо, филе, тунец, рыбу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Шаурма" из куриного филе, с пекинской капустой и свежими овощами.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

специи к курице, сушеный чеснок, соль

тонкий лаваш

300 г. пекинской капусты

1 большой свежий огурец

2 средние томаты

половина синего лука

150 г. моркови по-корейски

майонез

Способ приготовления:

1. Куриное филе запеките или сварите, порежьте.

2. Лаваш порежьте на куски и высушите в духовке.

3. Капусту порежьте мелко, огурец брусками, томаты дольками, лук кольцами.

4. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, специи и перемешайте.

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