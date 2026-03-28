Салаты со свеклой часто заправляют майонезом или растительным маслом. Но для того, чтобы сделать блюдо более ароматным и с насыщенным вкусом, стоит добавить луковую зажарку.

Идея приготовления вкусного салата из свеклы без майонеза опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 3 шт.

лук – 1 шт.

горошек – 150 г (1/2 б.)

петрушка – 20 г

соль, перец – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Отваренную и запеченную свеклу нарезать кубиком.

2. Лук нарезать мелкими кубиком.

3. Обжарить на растительном масле до золотистости.

4. Соединить свеклу с луком.

5. Добавить горошек, соль, черный перец.

6. Измельчить петрушку.

7. Все перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: