Вкусный салат со свеклой без майонеза: можно есть в пост

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
189
Салаты со свеклой часто заправляют майонезом или растительным маслом. Но для того, чтобы сделать блюдо более ароматным и с насыщенным вкусом, стоит добавить луковую зажарку.

Идея приготовления вкусного салата из свеклы без майонеза опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

  • свекла – 3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • горошек – 150 г (1/2 б.)
  • петрушка – 20 г
  • соль, перец – по вкусу
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Отваренную и запеченную свеклу нарезать кубиком.

2. Лук нарезать мелкими кубиком.

3. Обжарить на растительном масле до золотистости.

4. Соединить свеклу с луком.

5. Добавить горошек, соль, черный перец.

6. Измельчить петрушку.

7. Все перемешать.

