Вкусный салат со свеклой без майонеза: можно есть в пост
Салаты со свеклой часто заправляют майонезом или растительным маслом. Но для того, чтобы сделать блюдо более ароматным и с насыщенным вкусом, стоит добавить луковую зажарку.
Идея приготовления вкусного салата из свеклы без майонеза опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла – 3 шт.
- лук – 1 шт.
- горошек – 150 г (1/2 б.)
- петрушка – 20 г
- соль, перец – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Отваренную и запеченную свеклу нарезать кубиком.
2. Лук нарезать мелкими кубиком.
3. Обжарить на растительном масле до золотистости.
4. Соединить свеклу с луком.
5. Добавить горошек, соль, черный перец.
6. Измельчить петрушку.
7. Все перемешать.
