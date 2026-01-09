Свекла с сельдью – отличное сочетание для разнообразных закусок, а также салатов. Такие ингредиенты не всегда стоит заправлять майонезом. Можно использовать легкую заправку на основе масла.

Идея приготовления сытного салата со свеклой и сельдью опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 2 шт. (350 г отварная)

сельдь 1шт. 250г

лук – 1 шт.

зеленый горошек – 1 банка

дижонская горчица – 1 ч.л. с челкой

укроп – 4-5 веточки

душистое масло – 50 мл.

Ингредиенты маринада для лука:

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

уксус – 1 ст.л

вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Лук нарезаем соломкой и добавляем: соль, сахар, уксус, воду.

2. Оставляем на 15 минут.

3. Свеклу нарезаем соломкой, сельдь – полосками.

4. В большом месте соединяем все ингредиенты: свеклу, сельдь, зеленый горошек, маринованный лук, горчицу, укроп, масло.

5. Все хорошо перемешать.

