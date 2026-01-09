Все рецепты
Вкусный салат со свеклой и сельдью: готовится без майонеза
Свекла с сельдью – отличное сочетание для разнообразных закусок, а также салатов. Такие ингредиенты не всегда стоит заправлять майонезом. Можно использовать легкую заправку на основе масла.
Идея приготовления сытного салата со свеклой и сельдью опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт. (350 г отварная)
- сельдь 1шт. 250г
- лук – 1 шт.
- зеленый горошек – 1 банка
- дижонская горчица – 1 ч.л. с челкой
- укроп – 4-5 веточки
- душистое масло – 50 мл.
Ингредиенты маринада для лука:
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- уксус – 1 ст.л
- вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Лук нарезаем соломкой и добавляем: соль, сахар, уксус, воду.
2. Оставляем на 15 минут.
3. Свеклу нарезаем соломкой, сельдь – полосками.
4. В большом месте соединяем все ингредиенты: свеклу, сельдь, зеленый горошек, маринованный лук, горчицу, укроп, масло.
5. Все хорошо перемешать.
