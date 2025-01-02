Вкусный салат "Суши" из красной рыбы, авокадо и нори: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Слабосоленая рыба и авокадо – лучшее сочетание полезных продуктов для приготовления вкусных закусок и салатов. Стоит отметить, что красную рыбу можно очень просто засолить в домашних условиях.

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Салат из авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из авокадо, с рыбой и икрой.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Авокадо
  • Огурец
  • Листья нори
  • Рис+соевый соус
  • Лосось слабосоленый
  • Икра красная
  • Крем-сыр

Способ приготовления:

1. Отварите рис, добавьте соевый соус.

Рис для блюда

2. Порежьте кубиком все продукты.

Рыба и авокадо

3. Соберите салат слоями: рис, крем-сыр, рыба, крем-сыр, нори, огурец, крем-сыр, авокадо, сверху украсьте икрой.

Готовый салат

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