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Вкусный салат "Суши" из красной рыбы, авокадо и нори: рецепт блюда для праздничного стола
Слабосоленая рыба и авокадо – лучшее сочетание полезных продуктов для приготовления вкусных закусок и салатов. Стоит отметить, что красную рыбу можно очень просто засолить в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из авокадо, с рыбой и икрой.
Ингредиенты:
- Авокадо
- Огурец
- Листья нори
- Рис+соевый соус
- Лосось слабосоленый
- Икра красная
- Крем-сыр
Способ приготовления:
1. Отварите рис, добавьте соевый соус.
2. Порежьте кубиком все продукты.
3. Соберите салат слоями: рис, крем-сыр, рыба, крем-сыр, нори, огурец, крем-сыр, авокадо, сверху украсьте икрой.
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