Слабосоленая рыба и авокадо – лучшее сочетание полезных продуктов для приготовления вкусных закусок и салатов. Стоит отметить, что красную рыбу можно очень просто засолить в домашних условиях.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из авокадо, с рыбой и икрой.

Ингредиенты:

Авокадо

Огурец

Листья нори

Рис+соевый соус

Лосось слабосоленый

Икра красная

Крем-сыр

Способ приготовления:

1. Отварите рис, добавьте соевый соус.

2. Порежьте кубиком все продукты.

3. Соберите салат слоями: рис, крем-сыр, рыба, крем-сыр, нори, огурец, крем-сыр, авокадо, сверху украсьте икрой.

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