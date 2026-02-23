Все рецепты
Вкусный шоколадный кекс, который можно в пост: из чего приготовить
Даже постные сладости могут быть вкусными. Пышный шоколадный кекс к чаю получится легко приготовить без молочных продуктов. При этом, выпечка получится очень нежной и воздушной.
Идея приготовления постного кекса с орехами к чаю опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- вода теплая – 250 мл.
- сахар – 120 мл.
- масло – 75 г
- мука – 200 г
- какао – 40 г
- сода – 1 ч.л.
- уксус – 1 ст.л.
- соль – щепотка
- орехи
Способ приготовления:
1. Смешать воду, сахар и масло.
2. Добавить просеянную муку с какао, перемешать. Посолить.
3. Добавляем соду, погашенную уксусом и измельченные орехи.
4. Перемешать и переложить в форму застеленную пергаментом.
5. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-40 минут (до сухой шпажки).
6. Дать остыть и можно подавать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: