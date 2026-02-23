Даже постные сладости могут быть вкусными. Пышный шоколадный кекс к чаю получится легко приготовить без молочных продуктов. При этом, выпечка получится очень нежной и воздушной.

Идея приготовления постного кекса с орехами к чаю опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.

Ингредиенты:

вода теплая – 250 мл.

сахар – 120 мл.

масло – 75 г

мука – 200 г

какао – 40 г

сода – 1 ч.л.

уксус – 1 ст.л.

соль – щепотка

орехи

Способ приготовления:

1. Смешать воду, сахар и масло.

2. Добавить просеянную муку с какао, перемешать. Посолить.

3. Добавляем соду, погашенную уксусом и измельченные орехи.

4. Перемешать и переложить в форму застеленную пергаментом.

5. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-40 минут (до сухой шпажки).

6. Дать остыть и можно подавать.

