Прекрасной основой для приготовления торта является вкусная сочная хурма. Такой плод отлично сочетается с шоколадом. Масса получается очень нежной.

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Идея приготовления пирога с хурмой и шоколадом опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Для уютного семейного чаепития – именно то, что нужно.

Ингредиенты:

хурма – 2 шт.

масло – 50 мл.

натуральный сок – 150 мл.

мука – 250 г

разрыхлитель – 1 пакетик

какао – 30 г

орехи и шоколад – по вкусу

Способ приготовления:

1. Хурму сбить блендером.

2. Соединить с растительным маслом и соком.

3. Затем мука, какао и разрыхлитель. Можно добавить шоколад и измельченные грецкие орехи.

4. Вылить в форму и поставить в духовку при температуре 180 градусов около 35 минут.

5. Украсить по желанию.

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