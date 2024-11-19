Вкусный шоколадный торт с хурмой: как приготовить десерт для семейного чаепития

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Вкусный шоколадный торт с хурмой: как приготовить десерт для семейного чаепития

Прекрасной основой для приготовления торта является вкусная сочная хурма. Такой плод отлично сочетается с шоколадом. Масса получается очень нежной.

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Идея приготовления пирога с хурмой и шоколадом опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Для уютного семейного чаепития – именно то, что нужно.

Вкусный шоколадный торт с хурмой: как приготовить десерт для семейного чаепития

Ингредиенты:

  • хурма – 2 шт.
  • масло – 50 мл.
  • натуральный сок – 150 мл.
  • мука – 250 г
  • разрыхлитель – 1 пакетик
  • какао – 30 г
  • орехи и шоколад – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусный шоколадный торт с хурмой: как приготовить десерт для семейного чаепития

1. Хурму сбить блендером.

2. Соединить с растительным маслом и соком.

Вкусный шоколадный торт с хурмой: как приготовить десерт для семейного чаепития

3. Затем мука, какао и разрыхлитель. Можно добавить шоколад и измельченные грецкие орехи.

Вкусный шоколадный торт с хурмой: как приготовить десерт для семейного чаепития

4. Вылить в форму и поставить в духовку при температуре 180 градусов около 35 минут.

Вкусный шоколадный торт с хурмой: как приготовить десерт для семейного чаепития

5. Украсить по желанию.

Вкусный шоколадный торт с хурмой: как приготовить десерт для семейного чаепития

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