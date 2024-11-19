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Вкусный шоколадный торт с хурмой: как приготовить десерт для семейного чаепития
Прекрасной основой для приготовления торта является вкусная сочная хурма. Такой плод отлично сочетается с шоколадом. Масса получается очень нежной.
Идея приготовления пирога с хурмой и шоколадом опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Для уютного семейного чаепития – именно то, что нужно.
Ингредиенты:
- хурма – 2 шт.
- масло – 50 мл.
- натуральный сок – 150 мл.
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 1 пакетик
- какао – 30 г
- орехи и шоколад – по вкусу
Способ приготовления:
1. Хурму сбить блендером.
2. Соединить с растительным маслом и соком.
3. Затем мука, какао и разрыхлитель. Можно добавить шоколад и измельченные грецкие орехи.
4. Вылить в форму и поставить в духовку при температуре 180 градусов около 35 минут.
5. Украсить по желанию.
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