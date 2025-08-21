Шпинат часто используют для приготовления блинов и разнообразных салатов. Также из такого питательного продукта можно сделать рулет. Для начинки прекрасно подойдет нежный крем-сыр, а также икра. Получится изысканная закуска для праздничного стола.

Идея приготовления шпинатного рулета с крем-сыром и икрой опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты для теста:

150 г свежего шпината

3 яйца (желтки отдельно от белков)

50 г муки

1/3 ч.л. соли

специи – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

300 г крем-сыра

икра

Способ приготовления:

1. Желтки отделить от белков.

2. Взбить шпинат с желтками и солью до однородности.

3. Добавить просеянную муку, перемешать.

4. Белки взбить с солью до пиков, ввести в шпинатную массу в 2-3 приема, осторожно перемешивая.

5. Выложить тесто на противень с пергаментом, выпекать 10 минут при температуре 180 градусов.

6. Охлажденный корж смазать крем-сыром, выложить икру.

7. Свернуть в рулет, обернуть пленкой, охлаждать 30-60 минут.

8. Нарезать и подавать на стол.

