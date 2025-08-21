Вкусный шпинатный рулет с икрой и крем-сыром для праздничного стола: делимся простым рецептом
Шпинат часто используют для приготовления блинов и разнообразных салатов. Также из такого питательного продукта можно сделать рулет. Для начинки прекрасно подойдет нежный крем-сыр, а также икра. Получится изысканная закуска для праздничного стола.
Идея приготовления шпинатного рулета с крем-сыром и икрой опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 150 г свежего шпината
- 3 яйца (желтки отдельно от белков)
- 50 г муки
- 1/3 ч.л. соли
- специи – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- 300 г крем-сыра
- икра
Способ приготовления:
1. Желтки отделить от белков.
2. Взбить шпинат с желтками и солью до однородности.
3. Добавить просеянную муку, перемешать.
4. Белки взбить с солью до пиков, ввести в шпинатную массу в 2-3 приема, осторожно перемешивая.
5. Выложить тесто на противень с пергаментом, выпекать 10 минут при температуре 180 градусов.
6. Охлажденный корж смазать крем-сыром, выложить икру.
7. Свернуть в рулет, обернуть пленкой, охлаждать 30-60 минут.
8. Нарезать и подавать на стол.
