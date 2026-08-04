Вкусный сливовый пирог к чаю: как приготовить
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Сезон слив – отличный повод приготовить ароматный домашний пирог без сложных ингредиентов. Благодаря кефиру тесто получается мягким и нежным, а сочные сливы придают ему приятную кислинку. Такая выпечка прекрасно вкусна как в тёплом виде, так и после полного остывания. Рецепт пригодится, если хочется быстро приготовить вкусный десерт к чаю.
Идея приготовления вкусного сливового пирога к чаю опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 170 г
- яйца – 3 шт.
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 15 г
- сахар – 150 г
- кефир комнатной температуры – 170 г
- мука – 280 г
- разрыхлитель – 10 г
- сливы без косточек – 15 шт.
- сахар для посыпки – 3 ст.л.
- молотая корица – 1 ч.л.
- миндальные хлопья – по желанию
Способ приготовления:
1. В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли и ванильным сахаром. Постепенно всыпайте сахар и продолжайте взбивать до получения пышной светлой массы.
2. Добавьте мягкое сливочное масло и кефир комнатной температуры. Хорошо перемешайте до однородности.
3. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь. Замесите гладкое тесто без комочков.
4. Большую часть нарезанных слив добавьте в тесто и аккуратно перемешайте.
5. Переложите массу в форму для выпечки, разровняйте поверхность. Сверху выложите оставшиеся сливы, посыпьте смесью сахара и корицы. По желанию добавьте миндальные хлопья. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 45-50 минут.
6. Проверьте готовность деревянной шпажкой. Если она остается влажной, накройте пирог фольгой и допекайте еще около 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: