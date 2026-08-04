Сезон слив – отличный повод приготовить ароматный домашний пирог без сложных ингредиентов. Благодаря кефиру тесто получается мягким и нежным, а сочные сливы придают ему приятную кислинку. Такая выпечка прекрасно вкусна как в тёплом виде, так и после полного остывания. Рецепт пригодится, если хочется быстро приготовить вкусный десерт к чаю.

Идея приготовления вкусного сливового пирога к чаю опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 170 г

яйца – 3 шт.

соль – щепотка

ванильный сахар – 15 г

сахар – 150 г

кефир комнатной температуры – 170 г

мука – 280 г

разрыхлитель – 10 г

сливы без косточек – 15 шт.

сахар для посыпки – 3 ст.л.

молотая корица – 1 ч.л.

миндальные хлопья – по желанию

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли и ванильным сахаром. Постепенно всыпайте сахар и продолжайте взбивать до получения пышной светлой массы.

2. Добавьте мягкое сливочное масло и кефир комнатной температуры. Хорошо перемешайте до однородности.

3. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь. Замесите гладкое тесто без комочков.

4. Большую часть нарезанных слив добавьте в тесто и аккуратно перемешайте.

5. Переложите массу в форму для выпечки, разровняйте поверхность. Сверху выложите оставшиеся сливы, посыпьте смесью сахара и корицы. По желанию добавьте миндальные хлопья. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 45-50 минут.

6. Проверьте готовность деревянной шпажкой. Если она остается влажной, накройте пирог фольгой и допекайте еще около 10 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: