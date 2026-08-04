Вкусный сливовый пирог к чаю: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
645
Вкусный сливовый пирог к чаю
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Сезон слив – отличный повод приготовить ароматный домашний пирог без сложных ингредиентов. Благодаря кефиру тесто получается мягким и нежным, а сочные сливы придают ему приятную кислинку. Такая выпечка прекрасно вкусна как в тёплом виде, так и после полного остывания. Рецепт пригодится, если хочется быстро приготовить вкусный десерт к чаю.

Идея приготовления вкусного сливового пирога к чаю опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.

Рецепт сливового пирога к чаю

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 170 г
  • яйца – 3 шт.
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар – 15 г
  • сахар – 150 г
  • кефир комнатной температуры – 170 г
  • мука – 280 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • сливы без косточек – 15 шт.
  • сахар для посыпки – 3 ст.л.
  • молотая корица – 1 ч.л.
  • миндальные хлопья – по желанию

Способ приготовления:

Выкладываем начинку в тесто

1. В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли и ванильным сахаром. Постепенно всыпайте сахар и продолжайте взбивать до получения пышной светлой массы.

2. Добавьте мягкое сливочное масло и кефир комнатной температуры. Хорошо перемешайте до однородности.

Выкладываем сливы половинками сверху

3. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь. Замесите гладкое тесто без комочков.

4. Большую часть нарезанных слив добавьте в тесто и аккуратно перемешайте.

Добавляем сахар

5. Переложите массу в форму для выпечки, разровняйте поверхность. Сверху выложите оставшиеся сливы, посыпьте смесью сахара и корицы. По желанию добавьте миндальные хлопья. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 45-50 минут.

Готовый пирог

6. Проверьте готовность деревянной шпажкой. Если она остается влажной, накройте пирог фольгой и допекайте еще около 10 минут.

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