Сливовый соус хорошо дополняет мясные блюда, особенно шашлык. Его можно сделать умеренно острым, пряным или более кисло-сладким, ориентируясь на вкус слив. Такой соус легко приготовить в сезон фруктов и заготовить в банках на зиму. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а готовый соус получается ароматным и насыщенным.

Идея приготовления домашнего сливового соуса к шашлыку опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

сливы – 2 кг.

вода – 100-150 мл.

хмели-сунели – 2 ч.л.

молотый кориандр – 1 ч.л.

сушеная мята – 2 ч.л.

чёрный молотый перец – 1 ч.л.

чеснок – 1 головка

острый перец – 1 средний стручок или больше по вкусу.

соль – 0,5-1 ст.л.

сахар – примерно 1,5-2 ст.л.

кинза – по желанию

Способ приготовления:

1. Сливы переберите, хорошо промойте и удалите косточки. Переложите фрукты в кастрюлю, влейте воду и поставьте на средний огонь. Проварите сливы примерно 3-5 минут, чтобы они стали мягкими и пустили сок.

2. Снимите кастрюлю с огня и перетрите сливы через сито. В результате должно получиться однородное фруктовое пюре без кожицы и остатков косточек.

3. Переложите сливовую массу обратно в кастрюлю. Добавьте хмели-сунели, кориандр, сушеную мяту и черный перец.

4. Чеснок измельчите, острый перец нарежьте очень мелко и также добавьте в соус. Если вы любите более свежий аромат, на этом этапе можно добавить немного измельченной кинзы.

5. Поставьте соус на небольшой огонь и доведите до кипения. Если он получается слишком густым, добавьте немного сливового отвара, оставшегося после варки фруктов.

6. Варите соус, периодически помешивая, чтобы он приобрел желаемую консистенцию.

7. После этого добавьте соль и сахар. Делайте это постепенно, пробуя соус, ведь количество подсластителя зависит от того, насколько кислыми были сливы. Чтобы оценить окончательный вкус, можно дать небольшому количеству соуса остыть.

8. Готовый горячий соус разлейте по предварительно стерилизованным банкам. Плотно закройте их чистыми крышками, переверните вверх дном и накройте тёплым одеялом или полотенцем.

9. Оставьте банки в таком положении до полного остывания. После этого их можно перенести на хранение в прохладное темное место.

10. Домашний сливовый соус получается густым, пряным и с приятной кисло-сладкой ноткой. Количество острого перца можно варьировать в зависимости от желаемого вкуса. Зимой такой соус станет удобным дополнением к шашлыку, запеченной свинине, курице или другим мясным блюдам.

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