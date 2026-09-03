Вкусный суп с фрикадельками на ужин: делимся простым рецептом
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Сырный суп с фрикадельками – простой вариант домашнего первого блюда, которое можно приготовить без сложных ингредиентов. Сочетание нежного плавленого сыра, картофеля, овощей и куриных фрикаделек делает суп сытным и ароматным. Особенно удобно, что для его приготовления не нужно долго стоять у плиты.
Идея приготовления вкусного супа с фрикадельками на ужин опубликована на странице vi kovall в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные фрикадельки – 400 г
- картофель – 3-4 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- обжаренная вермишель – 2-3 ст.л.
- плавленый сливочный сыр – 150 г
- топленое масло – для обжаривания
- укроп и петрушка – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на крупной тёрке. В кастрюле или сотейнике разогрейте небольшое количество топленого масла и обжарьте овощи несколько минут, чтобы они стали мягче и приобрели лёгкий золотистый оттенок.
2. Картофель очистите и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте его к обжаренным овощам, выложите куриные фрикадельки и залейте все горячей водой. Посолите, добавьте немного черного перца и доведите суп до кипения.
3. Варите примерно 15 минут, чтобы картофель и фрикадельки успели приготовиться. Тем временем вермишель можно отдельно поджарить на сухой сковороде. Она станет более ароматной и не превратится в мягкую массу в супе.
4. Когда картофель будет почти готов, добавьте в кастрюлю плавленый сыр. Перемешивайте суп, пока сыр полностью не растворится в горячем бульоне. Затем добавьте обжаренную вермишель и проварите еще 3-5 минут.
5. В конце добавьте измельченный укроп и петрушку. Перемешайте суп, выключите огонь и оставьте его на несколько минут под крышкой.
6. Такой суп с фрикадельками лучше всего подавать горячим. Он получается ароматным, с нежной творожной основой, мягким картофелем и сочными куриными фрикадельками.
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