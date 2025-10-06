Вкусный суп с клецками для обеда: как приготовить сытное и наваристое блюдо
Суп с клецками – это простое и проверенное блюдо, которое легко приготовить даже в будний день. Оно получается наваристым, ароматным и очень сытным. Особенно вкусно, когда галушки – домашние, с чесноком и укропом. Такой обед понравится и взрослым, и детям, ведь блюдо одновременно легкое и питательное.
Идея приготовления вкусного домашнего супа с клецками опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- курица (голени) – 3 шт.
- картофель – 3–5 шт.
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- приправа "10 овощей" – 2 ч.л.
- соль, лавровый лист, перец – по вкусу
Ингредиенты для теста:
- яйцо – 1 шт.
- соль – щепотка
- вода – 1 ст.л.
- масло – 1 ст.л.
- мука – 150 г
Ингредиенты для начинки:
- укроп – по вкусу
- чеснок – 2 зубчика
- масло – 2 ч.л.
Способ приготовления:
2. В кастрюлю сложите куриные голени, морковь, лук, лавровый лист и перец.
2. Залейте водой и варите на слабом огне около часа – до насыщенного вкуса.
3. В миске смешайте яйцо, соль, воду и масло.
4. Постепенно добавьте муку и замесите мягкое тесто.
5. Дайте ему "отдохнуть" 10-15 минут.
6. Для начинки измельчите укроп, натрите чеснок, смешайте с растительным маслом.
7. Раскатайте тесто, смажьте начинкой, сверните в рулет и нарежьте небольшие кусочки.
8. Из готового бульона достаньте овощи, положите нарезанный картофель, обжаренную морковь с луком и измельченное куриное мясо.
9. Варите до готовности картофеля.
10. Добавьте их в кипящий суп, приправьте специей "10 овощей" и варите еще несколько минут до мягкости клецок.
11. Дайте супу настояться 5-10 минут.
12. Подавать горячим, посыпав свежей зеленью.
