Суп с клецками – это простое и проверенное блюдо, которое легко приготовить даже в будний день. Оно получается наваристым, ароматным и очень сытным. Особенно вкусно, когда галушки – домашние, с чесноком и укропом. Такой обед понравится и взрослым, и детям, ведь блюдо одновременно легкое и питательное.

Идея приготовления вкусного домашнего супа с клецками опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

курица (голени) – 3 шт.

картофель – 3–5 шт.

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

приправа "10 овощей" – 2 ч.л.

соль, лавровый лист, перец – по вкусу

Ингредиенты для теста:

яйцо – 1 шт.

соль – щепотка

вода – 1 ст.л.

масло – 1 ст.л.

мука – 150 г

Ингредиенты для начинки:

укроп – по вкусу

чеснок – 2 зубчика

масло – 2 ч.л.

Способ приготовления:

2. В кастрюлю сложите куриные голени, морковь, лук, лавровый лист и перец.

2. Залейте водой и варите на слабом огне около часа – до насыщенного вкуса.

3. В миске смешайте яйцо, соль, воду и масло.

4. Постепенно добавьте муку и замесите мягкое тесто.

5. Дайте ему "отдохнуть" 10-15 минут.

6. Для начинки измельчите укроп, натрите чеснок, смешайте с растительным маслом.

7. Раскатайте тесто, смажьте начинкой, сверните в рулет и нарежьте небольшие кусочки.

8. Из готового бульона достаньте овощи, положите нарезанный картофель, обжаренную морковь с луком и измельченное куриное мясо.

9. Варите до готовности картофеля.

10. Добавьте их в кипящий суп, приправьте специей "10 овощей" и варите еще несколько минут до мягкости клецок.

11. Дайте супу настояться 5-10 минут.

12. Подавать горячим, посыпав свежей зеленью.

