Вкусный теплый салат с курицей и овощами: добавьте легую заправку
Теплый салат – блюдо на каждый день и для праздничного стола. Здесь очень вкусно сочетаются курица, овощи, а также грибы. Все эти питательные коммененты прекрасно дополнит заправка на основе соевого соуса.
Идея приготовления теплого салата с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера anna dmytruk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе
- болгарский перец
- шампиньоны
- помидоры черри
- микс салата
- чеснок
- кунжут
- соевый соус
- соль, перец, паприка,
- масло
Ингредиенты для заправки:
- мед – 1 ч.л.
- французская горчица – 1 ч.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать полосками. Добавить соль, перец, соевый соус, перемешать.
2. Обжарить филе на небольшом количестве масла до готовности.
3. Отдельно обжарить нарезанный перец и шампиньоны, посолить, поперчить.
4. В салатник выложить микс салата, добавить разрезанные помидоры черри.
5. Добавить обжаренное филе, перец и грибы.
6. Для заправки смешать все ингредиенты до однородности, полить салат, перемешать и посыпать кунжутом.
