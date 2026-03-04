Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусный теплый салат с курицей и овощами: добавьте легую заправку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
123
Вкусный теплый салат с курицей и овощами: добавьте легую заправку

Теплый салат – блюдо на каждый день и для праздничного стола. Здесь очень вкусно сочетаются курица, овощи, а также грибы. Все эти питательные коммененты прекрасно дополнит заправка на основе соевого соуса.

Идея приготовления теплого салата с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера anna dmytruk в Instagram.

Вкусный теплый салат с курицей и овощами: добавьте легую заправку

Ингредиенты:

  • куриное филе
  • болгарский перец
  • шампиньоны
  • помидоры черри
  • микс салата
  • чеснок
  • кунжут
  • соевый соус
  • соль, перец, паприка,
  • масло

Ингредиенты для заправки:

  • мед – 1 ч.л.
  • французская горчица – 1 ч.л.
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Вкусный теплый салат с курицей и овощами: добавьте легую заправку

1. Куриное филе нарезать полосками. Добавить соль, перец, соевый соус, перемешать.

2. Обжарить филе на небольшом количестве масла до готовности.

Вкусный теплый салат с курицей и овощами: добавьте легую заправку

3. Отдельно обжарить нарезанный перец и шампиньоны, посолить, поперчить.

Вкусный теплый салат с курицей и овощами: добавьте легую заправку

4. В салатник выложить микс салата, добавить разрезанные помидоры черри.

5. Добавить обжаренное филе, перец и грибы.

Вкусный теплый салат с курицей и овощами: добавьте легую заправку

6. Для заправки смешать все ингредиенты до однородности, полить салат, перемешать и посыпать кунжутом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты