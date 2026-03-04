Теплый салат – блюдо на каждый день и для праздничного стола. Здесь очень вкусно сочетаются курица, овощи, а также грибы. Все эти питательные коммененты прекрасно дополнит заправка на основе соевого соуса.

Идея приготовления теплого салата с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера anna dmytruk в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе

болгарский перец

шампиньоны

помидоры черри

микс салата

чеснок

кунжут

соевый соус

соль, перец, паприка,

масло

Ингредиенты для заправки:

мед – 1 ч.л.

французская горчица – 1 ч.л.

соевый соус – 1 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать полосками. Добавить соль, перец, соевый соус, перемешать.

2. Обжарить филе на небольшом количестве масла до готовности.

3. Отдельно обжарить нарезанный перец и шампиньоны, посолить, поперчить.

4. В салатник выложить микс салата, добавить разрезанные помидоры черри.

5. Добавить обжаренное филе, перец и грибы.

6. Для заправки смешать все ингредиенты до однородности, полить салат, перемешать и посыпать кунжутом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: