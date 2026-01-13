Вкусный торт с яблоками к чаю: рецепт на песочном тесте
Вместо привычной шарлотки из яблок можно приготовить полноценный торт. Для основы приготовьте хрустящее песочное тесто, затем добавьте карамелизированные плоды, а сверху – нежное суфле. Такой десерт подойдет и для семейных повседневных посиделок, и даже на праздники.
Идея приготовления изысканного торта с яблоками опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сливочное масло – 90 г
- щепотка соли
- желтки – 2 шт + сахар – 50 г
- яблоки - 500 г + сахар - 50 г + лимонная кислота – 1/2 ч.л.
Ингредиенты для суфле:
- яичные белки – 2 шт.
- соль – щепотка
- сахар – 70 г
- крахмал кукурузный – 30 г
- греческий йогурт (или сметана) – 400 г
Способ приготовления:
1. Яблоки очищаем, нарезаем кубиками, выкладываем на сковороду, добавляем сахар, лимонную кислоту и тушим 5 минут.
2. Для теста к муке добавляем разрыхлитель, соль, холодное сливочное масло нарезанное кубиками и перетираем в крошку.
3. Желтки смешиваем с сахаром, добавляем в тесто и перемешиваем. Немного откладываем для посыпки сверху, остальное тесто выкладываем в форму, утрамбовываем дно и невысокие стенки, отправляем в холодильник на 30 минут.
4. Для суфле белки взбиваем с солью и сахаром до мягких пиков, добавляем крахмал, йогурт и перемешиваем до однородности.
5. На тесто выкладываем яблоки, сверху заливаем суфле и присыпаем крошкой, которую заранее отложили.
6. Выпекаем в разогретой до 180° духовке 45 минут, охлаждаем до комнатной температуры и отправляем в холодильник на 1 час.
