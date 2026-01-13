Вместо привычной шарлотки из яблок можно приготовить полноценный торт. Для основы приготовьте хрустящее песочное тесто, затем добавьте карамелизированные плоды, а сверху – нежное суфле. Такой десерт подойдет и для семейных повседневных посиделок, и даже на праздники.

Идея приготовления изысканного торта с яблоками опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 250 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сливочное масло – 90 г

щепотка соли

желтки – 2 шт + сахар – 50 г

яблоки - 500 г + сахар - 50 г + лимонная кислота – 1/2 ч.л.

Ингредиенты для суфле:

яичные белки – 2 шт.

соль – щепотка

сахар – 70 г

крахмал кукурузный – 30 г

греческий йогурт (или сметана) – 400 г

Способ приготовления:

1. Яблоки очищаем, нарезаем кубиками, выкладываем на сковороду, добавляем сахар, лимонную кислоту и тушим 5 минут.

2. Для теста к муке добавляем разрыхлитель, соль, холодное сливочное масло нарезанное кубиками и перетираем в крошку.

3. Желтки смешиваем с сахаром, добавляем в тесто и перемешиваем. Немного откладываем для посыпки сверху, остальное тесто выкладываем в форму, утрамбовываем дно и невысокие стенки, отправляем в холодильник на 30 минут.

4. Для суфле белки взбиваем с солью и сахаром до мягких пиков, добавляем крахмал, йогурт и перемешиваем до однородности.

5. На тесто выкладываем яблоки, сверху заливаем суфле и присыпаем крошкой, которую заранее отложили.

6. Выпекаем в разогретой до 180° духовке 45 минут, охлаждаем до комнатной температуры и отправляем в холодильник на 1 час.

