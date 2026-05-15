Если хочется быстро приготовить домашний десерт без сложных процессов и большого количества продуктов, сделайте простой торт из слоеного теста. Для рецепта понадобится всего три доступных ингредиента, которые легко найти в любом магазине. Десерт получается нежным, сладким и очень похожим на классический домашний торт с кремом. Такой вариант отлично подойдет к чаю, кофе или для семейного стола.

Идея приготовления торта всего из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

вареное сгущенное молоко – 350 г

сливочное масло – 200 г

Способ приготовления:

1. Заранее разморозьте слоеное тесто. Выложите его на противень и выпекайте в разогретой духовке примерно 15 минут при температуре 180 градусов до золотистого цвета.

2. Готовые коржи полностью охладите. После этого аккуратно разрежьте каждый пласт пополам, чтобы получить больше тонких слоев для торта.

3. Для крема выложите в миску мягкое сливочное масло и вареную сгущенку. Взбейте миксером 2-3 минуты до однородной нежной массы.

4. Начните формировать торт: каждый корж хорошо смазывайте кремом и складывайте один на один. Остатками крема покройте верх и бока десерта.

5. Крошки от выпеченного теста не выбрасывайте. Измельчите их руками и посыпьте готовый торт сверху и по бокам.

6. Перед подачей поставьте десерт в холодильник хотя бы на 1–2 часа. За это время коржи станут мягче, а вкус торта – более насыщенным и нежным.

