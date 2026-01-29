Вкусный тушеный картофель с мясом на обед: делимся сытным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,6 т.
Картофель с мясом – очень сытное и простое в приготовлении блюдо. Лучше всего использовать телятину или свинину, чтобы блюдо получилось достаточно сочным. Также важно добавить достаточное количество специй.

Идея приготовления картофеля с мясом на обед опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

  • 500-600 г телятины или свинины
  • 1 крупная луковица
  • 1 крупная морковь
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала (без горки)
  • 1 лавровый лист
  • 4 зубчика чеснока
  • 400-500 мл. воды (половину добавить к мясу, остальную – при закладке картофеля)
  • 200 мл. томатного пюре (или 80 г томатной пасты)
  • растительное масло для жарки
  • картофель
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо посолить и обжарить на растительном масле на среднем огне.

2. Вынуть мясо и в той же сковороде слегка обжарить лук и морковь.

3. В конце добавить просеянный крахмал, выдавить чеснок, влить воду и довести до кипения.

4. Добавить томатное пюре или томатную пасту.

5. К овощам с томатной основой выложить обжаренное мясо.

6. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 1 часа.

7. Когда блюдо будет готово, мясо вынуть. Овощи можно протереть через сито или, что удобнее, измельчить погружным блендером до состояния соуса – этот шаг по желанию.

8. Вернуть мясо обратно, добавить ещё стакан воды и очищенный, нарезанный картофель. Готовить около 20 минут, пока картофель не станет мягким.

