Картофель с мясом – очень сытное и простое в приготовлении блюдо. Лучше всего использовать телятину или свинину, чтобы блюдо получилось достаточно сочным. Также важно добавить достаточное количество специй.

Идея приготовления картофеля с мясом на обед опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

500-600 г телятины или свинины

1 крупная луковица

1 крупная морковь

1 ст.л. кукурузного крахмала (без горки)

1 лавровый лист

4 зубчика чеснока

400-500 мл. воды (половину добавить к мясу, остальную – при закладке картофеля)

200 мл. томатного пюре (или 80 г томатной пасты)

растительное масло для жарки

картофель

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо посолить и обжарить на растительном масле на среднем огне.

2. Вынуть мясо и в той же сковороде слегка обжарить лук и морковь.

3. В конце добавить просеянный крахмал, выдавить чеснок, влить воду и довести до кипения.

4. Добавить томатное пюре или томатную пасту.

5. К овощам с томатной основой выложить обжаренное мясо.

6. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 1 часа.

7. Когда блюдо будет готово, мясо вынуть. Овощи можно протереть через сито или, что удобнее, измельчить погружным блендером до состояния соуса – этот шаг по желанию.

8. Вернуть мясо обратно, добавить ещё стакан воды и очищенный, нарезанный картофель. Готовить около 20 минут, пока картофель не станет мягким.

