Вкусный тушеный картофель с мясом на обед: делимся сытным рецептом
Картофель с мясом – очень сытное и простое в приготовлении блюдо. Лучше всего использовать телятину или свинину, чтобы блюдо получилось достаточно сочным. Также важно добавить достаточное количество специй.
Идея приготовления картофеля с мясом на обед опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.
Ингредиенты:
- 500-600 г телятины или свинины
- 1 крупная луковица
- 1 крупная морковь
- 1 ст.л. кукурузного крахмала (без горки)
- 1 лавровый лист
- 4 зубчика чеснока
- 400-500 мл. воды (половину добавить к мясу, остальную – при закладке картофеля)
- 200 мл. томатного пюре (или 80 г томатной пасты)
- растительное масло для жарки
- картофель
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо посолить и обжарить на растительном масле на среднем огне.
2. Вынуть мясо и в той же сковороде слегка обжарить лук и морковь.
3. В конце добавить просеянный крахмал, выдавить чеснок, влить воду и довести до кипения.
4. Добавить томатное пюре или томатную пасту.
5. К овощам с томатной основой выложить обжаренное мясо.
6. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 1 часа.
7. Когда блюдо будет готово, мясо вынуть. Овощи можно протереть через сито или, что удобнее, измельчить погружным блендером до состояния соуса – этот шаг по желанию.
8. Вернуть мясо обратно, добавить ещё стакан воды и очищенный, нарезанный картофель. Готовить около 20 минут, пока картофель не станет мягким.
