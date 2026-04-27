Вкусный весенний салат с огурцами, редисом и луком: чем заправить
Салаты из свежих овощей весной становятся особенно популярными, ведь хочется чего-то легкого и быстрого в приготовлении. Простой набор ингредиентов позволяет создать блюдо, которое подходит и на каждый день, и для подачи на стол гостям. Сочетание огурцов, редиса и зелени всегда выглядит свежо и аппетитно. Главный акцент в этом рецепте – нежная заправка, которая объединяет все вкусы. Такой салат готовится буквально за несколько минут.
Идея приготовления вкусного овощного салата опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 2 большие
- редиска – 6 шт.
- лук фиолетовый – половина
- укроп – 1 пучок
- кукуруза консервированная – 1/2 банки
Для соуса:
- йогурт греческий – 3-4 ст.л.
- горчица дижонская – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Помойте огурцы и редиску, обсушите. Огурцы нарежьте полукольцами или кружочками, редиску – тонкими ломтиками.
2. Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. Укроп мелко порубите.
3. Переложите подготовленные овощи в глубокую миску.
4. Добавьте консервированную кукурузу, предварительно слив лишнюю жидкость.
5. Отдельно приготовьте заправку: смешайте греческий йогурт с дижонской горчицей до однородной консистенции.
6. По желанию добавьте щепотку соли и черного перца.
7. Залейте салат соусом и осторожно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой. Подавайте сразу после приготовления – тогда овощи останутся хрустящими, а вкус будет максимально свежим.
