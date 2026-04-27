Салаты из свежих овощей весной становятся особенно популярными, ведь хочется чего-то легкого и быстрого в приготовлении. Простой набор ингредиентов позволяет создать блюдо, которое подходит и на каждый день, и для подачи на стол гостям. Сочетание огурцов, редиса и зелени всегда выглядит свежо и аппетитно. Главный акцент в этом рецепте – нежная заправка, которая объединяет все вкусы. Такой салат готовится буквально за несколько минут.

Идея приготовления вкусного овощного салата опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 2 большие

редиска – 6 шт.

лук фиолетовый – половина

укроп – 1 пучок

кукуруза консервированная – 1/2 банки

Для соуса:

йогурт греческий – 3-4 ст.л.

горчица дижонская – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Помойте огурцы и редиску, обсушите. Огурцы нарежьте полукольцами или кружочками, редиску – тонкими ломтиками.

2. Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. Укроп мелко порубите.

3. Переложите подготовленные овощи в глубокую миску.

4. Добавьте консервированную кукурузу, предварительно слив лишнюю жидкость.

5. Отдельно приготовьте заправку: смешайте греческий йогурт с дижонской горчицей до однородной консистенции.

6. По желанию добавьте щепотку соли и черного перца.

7. Залейте салат соусом и осторожно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой. Подавайте сразу после приготовления – тогда овощи останутся хрустящими, а вкус будет максимально свежим.

