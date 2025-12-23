Вкусный яблочно-морковный пирог детям к чаю: вариант очень воздушной и вкусной выпечки

Детям к чаю можно испечь очень вкусный морковно-яблочный пирог. Фрукты прекрасно сочетаются с пышным тестом. Также добавьте сверху нежный сливочный крем.

Идея приготовления вкусного морковно-яблочного пирога для детей опубликована на странице фудблогера little daniel blw в Instagram.

Ингредиенты:

  • 150 г моркови
  • 150 г яблок
  • 2 яйца
  • 15 мл кленового сиропа (можно без него)
  • 100 г муки
  • 25 г орехов
  • 1/2 ч.л разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. корицы

Ингредиенты для крема:

  • 35 г сливочного сыра
  • 60 мл. густых сливок
  • сироп по желанию

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку на 170'С

2. Яблоко и морковь очистить, натереть на мелкой терке, отжать лишний сок из яблок.

3. В глубокой миске соединить все компоненты, тесто должно быть гуще чем на оладьи.

4. Количество муки может отличаться, ориентируйтесь по вашим продуктам и виду муки.

5. Выпекать 35 минут при температуре 170 градусов.

6. Для крема соединить сливочный сыр со сливками, по желанию добавить сироп.

7. Если у вас жидкие сливки, можно взбить миксером до консистенции крема в конце добавить сливочный сыр и по желанию сироп.

8. Охлажденный пирог украсить кремом и крошкой орехов.

