Вкусный яблочно-морковный пирог детям к чаю: вариант очень воздушной и вкусной выпечки
Детям к чаю можно испечь очень вкусный морковно-яблочный пирог. Фрукты прекрасно сочетаются с пышным тестом. Также добавьте сверху нежный сливочный крем.
Идея приготовления вкусного морковно-яблочного пирога для детей опубликована на странице фудблогера little daniel blw в Instagram.
Ингредиенты:
- 150 г моркови
- 150 г яблок
- 2 яйца
- 15 мл кленового сиропа (можно без него)
- 100 г муки
- 25 г орехов
- 1/2 ч.л разрыхлителя
- 1/2 ч.л. корицы
Ингредиенты для крема:
- 35 г сливочного сыра
- 60 мл. густых сливок
- сироп по желанию
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку на 170'С
2. Яблоко и морковь очистить, натереть на мелкой терке, отжать лишний сок из яблок.
3. В глубокой миске соединить все компоненты, тесто должно быть гуще чем на оладьи.
4. Количество муки может отличаться, ориентируйтесь по вашим продуктам и виду муки.
5. Выпекать 35 минут при температуре 170 градусов.
6. Для крема соединить сливочный сыр со сливками, по желанию добавить сироп.
7. Если у вас жидкие сливки, можно взбить миксером до консистенции крема в конце добавить сливочный сыр и по желанию сироп.
8. Охлажденный пирог украсить кремом и крошкой орехов.
