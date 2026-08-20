Вкусный яблочный штрудель из теста фило: ничего вымешивать не придется

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,4 т.
Домашний штрудель из теста фило
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Яблочный штрудель можно приготовить гораздо проще, если использовать готовое тесто фило. Его не нужно замешивать, раскатывать или давать отдохнуть. Для начинки достаточно яблок, корицы, сахара и орехов. В результате получается хрустящий десерт с сочной ароматной начинкой.

Идея приготовления домашнего штруделя с яблоками опубликована на странице polli cooking в Instagram.

Как приготовить штрудель из теста фило

Ингредиенты:

  • яблоки – 2 шт.
  • сахар – 2-3 ст.л.
  • молотая корица – 1 ст.л.
  • орехи – 100 г
  • тесто фило – 5 листов
  • сливочное масло – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • миндальные хлопья – для посыпки
  • сахарная пудра – для подачи

Способ приготовления:

Нарезаем яблоки

1. Яблоки помойте, при необходимости очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте их небольшими кусочками.

2. На сковороде растопите небольшое количество сливочного масла. Добавьте яблоки, сахар и корицу. Перемешайте и готовьте несколько минут, чтобы фрукты немного размягчились, но не превратились в пюре.

3. Измельчите орехи и добавьте в яблочную начинку. Еще раз перемешайте и снимите с огня. Начинку желательно немного остудить, прежде чем выкладывать её на тесто.

Тушим яблоки на сковороде

4. Разверните лист теста фило и смажьте его растопленным сливочным маслом. Сверху положите следующий лист и также смажьте его. Повторите с всеми листами.

Выкладываем начинку на тесто

5. Выложите яблочную начинку на один край теста, оставив немного свободного места по бокам. Загните края внутрь и аккуратно сверните штрудель в рулет.

Готовый штрудель

6. Переложите его на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность взбитым яйцом и, по желанию, посыпьте миндальными хлопьями. Если яйца нет, верх можно просто смазать растопленным сливочным маслом.

Посыпаем штрудель миндальными хлопьями

7. Выпекайте яблочный штрудель в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 20-25 минут. Десерт должен хорошо подрумяниться, а тесто стать хрустящим.

8. Готовый штрудель немного остудите, посыпьте сахарной пудрой и нарежьте на порционные кусочки. Подавать его можно отдельно или с шариком мороженого.

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