Вкусный яблочный штрудель из теста фило: ничего вымешивать не придется
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Яблочный штрудель можно приготовить гораздо проще, если использовать готовое тесто фило. Его не нужно замешивать, раскатывать или давать отдохнуть. Для начинки достаточно яблок, корицы, сахара и орехов. В результате получается хрустящий десерт с сочной ароматной начинкой.
Идея приготовления домашнего штруделя с яблоками опубликована на странице polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 2 шт.
- сахар – 2-3 ст.л.
- молотая корица – 1 ст.л.
- орехи – 100 г
- тесто фило – 5 листов
- сливочное масло – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- миндальные хлопья – для посыпки
- сахарная пудра – для подачи
Способ приготовления:
1. Яблоки помойте, при необходимости очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте их небольшими кусочками.
2. На сковороде растопите небольшое количество сливочного масла. Добавьте яблоки, сахар и корицу. Перемешайте и готовьте несколько минут, чтобы фрукты немного размягчились, но не превратились в пюре.
3. Измельчите орехи и добавьте в яблочную начинку. Еще раз перемешайте и снимите с огня. Начинку желательно немного остудить, прежде чем выкладывать её на тесто.
4. Разверните лист теста фило и смажьте его растопленным сливочным маслом. Сверху положите следующий лист и также смажьте его. Повторите с всеми листами.
5. Выложите яблочную начинку на один край теста, оставив немного свободного места по бокам. Загните края внутрь и аккуратно сверните штрудель в рулет.
6. Переложите его на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность взбитым яйцом и, по желанию, посыпьте миндальными хлопьями. Если яйца нет, верх можно просто смазать растопленным сливочным маслом.
7. Выпекайте яблочный штрудель в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 20-25 минут. Десерт должен хорошо подрумяниться, а тесто стать хрустящим.
8. Готовый штрудель немного остудите, посыпьте сахарной пудрой и нарежьте на порционные кусочки. Подавать его можно отдельно или с шариком мороженого.
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