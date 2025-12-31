Из лаваша можно приготовить не только простые перекусы, но и вкусные праздничные закуски. Сделайте рулет, в котором сочетаются тунец, сыр, а также свежая зелень. Рецепт элементарный и требует минимум времени.

Идея приготовления закусочного рулета с тунцом опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

1 лист лаваша

100 г плавленого сыра

листья салата

4 вареных яйца

2 б (по 80 г) консервированного тунца

100-150 г сыра

1 ст.л. майонеза/сметаны

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Лист лаваша смазать сливочным плавленым сыром.

2. На один край выложить листья салата, далее – натертые вареные яйца.

3. Посыпать солью, перцем и сделать сеточку из майонеза.

4. Далее выложить равномерным слоем консервированный тунец и натертый сыр.

5. Завернуть рулет, обмотать его пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 1-2 часа.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: