Вкусный закусочный рулет с тунцом: понадобится лаваш
Из лаваша можно приготовить не только простые перекусы, но и вкусные праздничные закуски. Сделайте рулет, в котором сочетаются тунец, сыр, а также свежая зелень. Рецепт элементарный и требует минимум времени.
Идея приготовления закусочного рулета с тунцом опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 лист лаваша
- 100 г плавленого сыра
- листья салата
- 4 вареных яйца
- 2 б (по 80 г) консервированного тунца
- 100-150 г сыра
- 1 ст.л. майонеза/сметаны
- соль, черный перец
Способ приготовления:
1. Лист лаваша смазать сливочным плавленым сыром.
2. На один край выложить листья салата, далее – натертые вареные яйца.
3. Посыпать солью, перцем и сделать сеточку из майонеза.
4. Далее выложить равномерным слоем консервированный тунец и натертый сыр.
5. Завернуть рулет, обмотать его пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 1-2 часа.
