Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусный закусочный рулет с тунцом: понадобится лаваш

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
285
Вкусный закусочный рулет с тунцом: понадобится лаваш

Из лаваша можно приготовить не только простые перекусы, но и вкусные праздничные закуски. Сделайте рулет, в котором сочетаются тунец, сыр, а также свежая зелень. Рецепт элементарный и требует минимум времени.

Идея приготовления закусочного рулета с тунцом опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Вкусный закусочный рулет с тунцом: понадобится лаваш

Ингредиенты:

  • 1 лист лаваша
  • 100 г плавленого сыра
  • листья салата
  • 4 вареных яйца
  • 2 б (по 80 г) консервированного тунца
  • 100-150 г сыра
  • 1 ст.л. майонеза/сметаны
  • соль, черный перец

Способ приготовления:

Вкусный закусочный рулет с тунцом: понадобится лаваш

1. Лист лаваша смазать сливочным плавленым сыром.

2. На один край выложить листья салата, далее – натертые вареные яйца.

Вкусный закусочный рулет с тунцом: понадобится лаваш

3. Посыпать солью, перцем и сделать сеточку из майонеза.

4. Далее выложить равномерным слоем консервированный тунец и натертый сыр.

Вкусный закусочный рулет с тунцом: понадобится лаваш

5. Завернуть рулет, обмотать его пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 1-2 часа.

Вкусный закусочный рулет с тунцом: понадобится лаваш

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты