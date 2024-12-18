Картофель – очень полезный и бюджетный продукт, который может быть основой для пюре, а также сытных салатов, зраз, пирогов, пончиков, клецек. Еще его можно очень вкусно запечь с маслом, овощами, мясом, грибами.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, который элементарно готовится.

Ингредиенты:

Картофель – 5 шт.

Соль, перец – по вкусу

Оливковое масло – 2 ст. л.

Для соуса:

Греческий йогурт – 150 г

Кинза – 5 веточек

Чеснок – 1 зуб.

Соленые огурцы – 4 шт.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку тщательно помойте, нарежьте брусочками, выложите на противень, застеленный пергаментом, добавьте соль, перец и полейте оливковым маслом.

2. Запекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 25-30 минут до золотистой корочки.

3. Соус: смешайте йогурт с размельченной кинзой, добавьте чеснок и мелко нарезанные соленые огурцы, посолите, поперчите и перемешайте.

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