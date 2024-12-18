Вкусный запеченный картофель с оригинальным соусом для ужина: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
642
Вкусный запеченный картофель с оригинальным соусом для ужина: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Картофель – очень полезный и бюджетный продукт, который может быть основой для пюре, а также сытных салатов, зраз, пирогов, пончиков, клецек. Еще его можно очень вкусно запечь с маслом, овощами, мясом, грибами. 

Видео дня
Как вкусно приготовить картофель

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, который элементарно готовится.

Вкусный картофель с соусом

Ингредиенты:

  • Картофель – 5 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Оливковое масло – 2 ст. л.

Для соуса:

  • Греческий йогурт – 150 г
  • Кинза – 5 веточек
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соленые огурцы – 4 шт.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку тщательно помойте, нарежьте брусочками, выложите на противень, застеленный пергаментом, добавьте соль, перец и полейте оливковым маслом.

Картофель для запекания

2. Запекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 25-30 минут до золотистой корочки.

При какой температуре готовить картофель

3. Соус: смешайте йогурт с размельченной кинзой, добавьте чеснок и мелко нарезанные соленые огурцы, посолите, поперчите и перемешайте.

Готовый картофель

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептовощипродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты