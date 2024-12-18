Вкусный запеченный картофель с оригинальным соусом для ужина: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Картофель – очень полезный и бюджетный продукт, который может быть основой для пюре, а также сытных салатов, зраз, пирогов, пончиков, клецек. Еще его можно очень вкусно запечь с маслом, овощами, мясом, грибами.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, который элементарно готовится.
Ингредиенты:
- Картофель – 5 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Оливковое масло – 2 ст. л.
Для соуса:
- Греческий йогурт – 150 г
- Кинза – 5 веточек
- Чеснок – 1 зуб.
- Соленые огурцы – 4 шт.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картошку тщательно помойте, нарежьте брусочками, выложите на противень, застеленный пергаментом, добавьте соль, перец и полейте оливковым маслом.
2. Запекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 25-30 минут до золотистой корочки.
3. Соус: смешайте йогурт с размельченной кинзой, добавьте чеснок и мелко нарезанные соленые огурцы, посолите, поперчите и перемешайте.
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