Вкусный завтрак с тостовым хлебом, лососем и авокадо: как приготовить
Завтрак с лососем, авокадо и хрустящим тостовым хлебом – простой вариант, который легко приготовить дома за несколько минут. Такое блюдо получается сытным, нежным и очень аппетитным благодаря сочетанию расплавленного сыра, омлета и свежих овощей. Особый вкус добавляет слабосоленый лосось и соус терияки, который можно добавить по желанию. Рецепт прекрасно подходит как для быстрого завтрака, так и для медленного утра в выходной. Главное – использовать свежие ингредиенты и хорошо поджарить хлеб до хрустящей корочки.
Идея приготовления вкусного завтрака опубликована на странице фудблогера irisha redko в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- тостовый хлеб – 2 куска
- моцарелла – 50 г
- лосось – 100 г
- авокадо – 1/2 шт.
- томаты – 2 шт.
- молоко – несколько ложек
- подсолнечное масло – для жарки
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- соус терияки – по желанию
Способ приготовления:
1. В миске смешайте яйца с небольшим количеством молока. Добавьте соль и перец и хорошо взбейте вилкой или венчиком.
2. Тостовый хлеб разрежьте по диагонали, чтобы получились треугольники.
3. Авокадо, томаты и лосось нарежьте тонкими ломтиками. Моцареллу натрите на терке.
4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и вылейте яичную смесь.
5. Когда омлет начнет схватываться, выложите сверху кусочки тостового хлеба и добавьте еще немного яичной массы.
6. Осторожно переверните омлет вместе с хлебом на другую сторону. Посыпьте поверхность тертым сыром, выложите лосось, авокадо и томаты. По желанию добавьте немного соуса терияки.
7. Сложите сэндвич пополам и прогрейте еще несколько минут, чтобы сыр полностью расплавился, а хлеб стал хрустящим.
8. Подавайте завтрак горячим сразу после приготовления. Такой сэндвич получается очень нежным внутри и аппетитно хрустящим снаружи.
