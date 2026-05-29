Завтрак с лососем, авокадо и хрустящим тостовым хлебом – простой вариант, который легко приготовить дома за несколько минут. Такое блюдо получается сытным, нежным и очень аппетитным благодаря сочетанию расплавленного сыра, омлета и свежих овощей. Особый вкус добавляет слабосоленый лосось и соус терияки, который можно добавить по желанию. Рецепт прекрасно подходит как для быстрого завтрака, так и для медленного утра в выходной. Главное – использовать свежие ингредиенты и хорошо поджарить хлеб до хрустящей корочки.

Идея приготовления вкусного завтрака опубликована на странице фудблогера irisha redko в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

тостовый хлеб – 2 куска

моцарелла – 50 г

лосось – 100 г

авокадо – 1/2 шт.

томаты – 2 шт.

молоко – несколько ложек

подсолнечное масло – для жарки

соль – по вкусу

перец – по вкусу

соус терияки – по желанию

Способ приготовления:

1. В миске смешайте яйца с небольшим количеством молока. Добавьте соль и перец и хорошо взбейте вилкой или венчиком.

2. Тостовый хлеб разрежьте по диагонали, чтобы получились треугольники.

3. Авокадо, томаты и лосось нарежьте тонкими ломтиками. Моцареллу натрите на терке.

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и вылейте яичную смесь.

5. Когда омлет начнет схватываться, выложите сверху кусочки тостового хлеба и добавьте еще немного яичной массы.

6. Осторожно переверните омлет вместе с хлебом на другую сторону. Посыпьте поверхность тертым сыром, выложите лосось, авокадо и томаты. По желанию добавьте немного соуса терияки.

7. Сложите сэндвич пополам и прогрейте еще несколько минут, чтобы сыр полностью расплавился, а хлеб стал хрустящим.

8. Подавайте завтрак горячим сразу после приготовления. Такой сэндвич получается очень нежным внутри и аппетитно хрустящим снаружи.

