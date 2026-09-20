Владимир Ярославский рассказал, как приготовить пышные оладьи на дрожжах

Пушистые дрожжевые оладьи отлично подходят для домашнего завтрака или простого перекуса. Известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом оладий, напоминающих те, что когда-то подавали в школьных столовых. Тесто для них готовится на молоке и воде с добавлением свежих дрожжей. Главное – не перемешивать готовое тесто перед жаркой, чтобы сохранить его воздушность.

Идея приготовления пышных оладий опубликована на странице Владимира Ярославского в Instagram.

Ингредиенты:

теплая вода – 150 г

теплое молоко – 150 г

свежие дрожжи – 12-14 г

сахар – около 45 г

соль – щепотка

мука – около 330 г

растительное масло – для жарки

ванильный сахар – по желанию

сгущенное молоко или вареное сгущенное молоко – для подачи

варенье – по желанию

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить закваску. В миске смешайте теплое молоко и воду. Жидкость должна быть именно теплой, а не горячей. Добавьте сахар, щепотку соли и свежие дрожжи. Перемешайте и оставьте примерно на 10 минут, чтобы дрожжи активировались.

2. После этого постепенно добавляйте муку и замесите однородное тесто. Оно должно получиться довольно густым. Накройте миску полотенцем и поставьте в тёплое место. Тесто должно хорошо подняться и увеличиться в объёме как минимум втрое.

3. Именно на этом этапе важно не перемешивать тесто повторно. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла и установите средний огонь. Осторожно набирайте тесто ложкой с края миски и выкладывайте небольшие порции на сковороду. Старайтесь не уплотнять его, чтобы оладьи оставались пышными.

4. Жарьте оладьи с одной стороны до румяной корочки, затем аккуратно переверните и доведите до готовности с другой стороны. Ярославский советует жарить их под крышкой, чтобы тесто хорошо пропеклось внутри.

5. Готовые оладьи лучше всего подавать тёплыми. Они хорошо сочетаются со сгущённым молоком, вареным сгущённым молоком или домашним вареньем. Именно со сгущенным молоком Владимир Ярославский вспоминает их как вариант оладий, напоминающий школьное детство.

6. Для этого рецепта важен выбор муки. По словам шеф-повара, он использовал муку с высоким содержанием белка, поэтому при использовании другого вида муки её может понадобиться немного больше. Также часть обычного сахара можно заменить ванильным, если хочется получить более выраженный аромат.

7. Главный секрет пышных дрожжевых оладий заключается не только в хорошо приготовленном тесте, но и в правильном обращении с ним после подъема. Его не нужно вымешивать заново перед жаркой. Достаточно аккуратно набирать порции ложкой и выкладывать на горячую сковороду.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: