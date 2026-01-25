Влажный морковный кекс к чаю: как приготовить

Сочную и полезную морковь можно использовать для приготовления ароматного кекса к чаю. Тесто получится очень воздушным и влажным. К тому же, такая выпечка достаточно долго остается свежей.

Идея приготовления воздушного морковного кекса к чаю опубликована на странице фудблогера yanni.cooking в Instagram.

Ингредиенты для кекса (форма: 22 × 10 см):

  • морковь – 140 г
  • яйца – 2 шт.
  • коричневый сахар – 150 г
  • растительное масло – 90 мл.
  • мука – 180 г
  • разрыхлитель — 1,5 ч.л.
  • корица – 1 ч.л.
  • ванильный сахар – 1 упаковка
  • цедра 1 апельсина
  • орехи (грецкие или миндаль) – 40–50 г

Ингредиенты для сливочной начинки:

  • творог 5-9% – 180 г
  • яйцо – 1 шт
  • сахарная пудра – 20-30 г
  • крахмал или мука – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на мелкой терке.

2. Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем масло.

3. Добавить к яичной массе цедру апельсина, муку, разрыхлитель, корицу и осторожно перемешать.

4. Добавить морковь и орехи, перемешать до однородной консистенции.

5. Для начинки смешать творог, яйцо, сахарную пудру и крахмал до гладкой массы.

6. В смазанную форму выложить половину теста, по центру сливочную начинку.

7. Накрыть вторым слоем теста и разровнять.

8. Выпекать при температуре 170 °C 55-65 минут, до сухой шпажки. Полностью охладить.

