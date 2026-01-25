Влажный морковный кекс к чаю: как приготовить
Сочную и полезную морковь можно использовать для приготовления ароматного кекса к чаю. Тесто получится очень воздушным и влажным. К тому же, такая выпечка достаточно долго остается свежей.
Идея приготовления воздушного морковного кекса к чаю опубликована на странице фудблогера yanni.cooking в Instagram.
Ингредиенты для кекса (форма: 22 × 10 см):
- морковь – 140 г
- яйца – 2 шт.
- коричневый сахар – 150 г
- растительное масло – 90 мл.
- мука – 180 г
- разрыхлитель — 1,5 ч.л.
- корица – 1 ч.л.
- ванильный сахар – 1 упаковка
- цедра 1 апельсина
- орехи (грецкие или миндаль) – 40–50 г
Ингредиенты для сливочной начинки:
- творог 5-9% – 180 г
- яйцо – 1 шт
- сахарная пудра – 20-30 г
- крахмал или мука – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на мелкой терке.
2. Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем масло.
3. Добавить к яичной массе цедру апельсина, муку, разрыхлитель, корицу и осторожно перемешать.
4. Добавить морковь и орехи, перемешать до однородной консистенции.
5. Для начинки смешать творог, яйцо, сахарную пудру и крахмал до гладкой массы.
6. В смазанную форму выложить половину теста, по центру сливочную начинку.
7. Накрыть вторым слоем теста и разровнять.
8. Выпекать при температуре 170 °C 55-65 минут, до сухой шпажки. Полностью охладить.
