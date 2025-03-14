Вместо бутербродов с колбасой: как приготовить вкусные брускеты с перцем на каждый день и для праздничного стола
Вместо привычных бутербродов с колбасой и разными намазками можно приготовить изысканные брускеты с болгарским перцем. Такое блюдо достаточно бюджетное. При этом она станет отличным дополнением даже к праздничному столу.
Идея приготовления брускет с запеечным перцем опубликована на странице фудблогера Юлии с ником liliya.cooking в Instagram. Выйдет очень вкусно, если выкладывать овощи именно на черный хлеб.
Ингредиенты:
- черный хлеб
- болгарский перец
- соль, перец
- чеснок
- оливковое масло
- сливочный сыр
- рукола
- орешки
Способ приготовления:
1. Перец запекать в разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут.
2. Готовый перец переложить в миску.
3. Накрыть пищевой пленкой.
4. Оставить на 5 мин.
5. Почистить перец и порезать полосками.
6. Добавить соль, перец, чеснок и оливковое масло, перемешать.
7. Хлеб смазать крем-сыром, выложить рукколу, перец и посыпать орешками.
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