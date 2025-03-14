Вместо привычных бутербродов с колбасой и разными намазками можно приготовить изысканные брускеты с болгарским перцем. Такое блюдо достаточно бюджетное. При этом она станет отличным дополнением даже к праздничному столу.

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Идея приготовления брускет с запеечным перцем опубликована на странице фудблогера Юлии с ником liliya.cooking в Instagram. Выйдет очень вкусно, если выкладывать овощи именно на черный хлеб.

Ингредиенты:

черный хлеб

болгарский перец

соль, перец

чеснок

оливковое масло

сливочный сыр

рукола

орешки

Способ приготовления:

1. Перец запекать в разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут.

2. Готовый перец переложить в миску.

3. Накрыть пищевой пленкой.

4. Оставить на 5 мин.

5. Почистить перец и порезать полосками.

6. Добавить соль, перец, чеснок и оливковое масло, перемешать.

7. Хлеб смазать крем-сыром, выложить рукколу, перец и посыпать орешками.

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