Вместо бутербродов с колбасой: как приготовить вкусные брускеты с перцем на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
84
Вместо бутербродов с колбасой: как приготовить вкусные брускеты с перцем на каждый день и для праздничного стола

Вместо привычных бутербродов с колбасой и разными намазками можно приготовить изысканные брускеты с болгарским перцем. Такое блюдо достаточно бюджетное. При этом она станет отличным дополнением даже к праздничному столу.

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Идея приготовления брускет с запеечным перцем опубликована на странице фудблогера Юлии с ником liliya.cooking в Instagram. Выйдет очень вкусно, если выкладывать овощи именно на черный хлеб.

Вместо бутербродов с колбасой: как приготовить вкусные брускеты с перцем на каждый день и для праздничного стола

Ингредиенты:

  • черный хлеб
  • болгарский перец
  • соль, перец
  • чеснок
  • оливковое масло
  • сливочный сыр
  • рукола
  • орешки

Способ приготовления:

Вместо бутербродов с колбасой: как приготовить вкусные брускеты с перцем на каждый день и для праздничного стола

1. Перец запекать в разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут.

2. Готовый перец переложить в миску.

Вместо бутербродов с колбасой: как приготовить вкусные брускеты с перцем на каждый день и для праздничного стола

3. Накрыть пищевой пленкой.

Вместо бутербродов с колбасой: как приготовить вкусные брускеты с перцем на каждый день и для праздничного стола

4. Оставить на 5 мин.

5. Почистить перец и порезать полосками.

Вместо бутербродов с колбасой: как приготовить вкусные брускеты с перцем на каждый день и для праздничного стола

6. Добавить соль, перец, чеснок и оливковое масло, перемешать.

Вместо бутербродов с колбасой: как приготовить вкусные брускеты с перцем на каждый день и для праздничного стола

7. Хлеб смазать крем-сыром, выложить рукколу, перец и посыпать орешками.

Вместо бутербродов с колбасой: как приготовить вкусные брускеты с перцем на каждый день и для праздничного стола

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