Домашние намазки все чаще вытесняют магазинные аналоги, ведь их легко приготовить из простых продуктов. Рыбный паштет – удачный вариант для завтрака, перекуса или быстрой закуски к столу. Он имеет нежную текстуру, насыщенный вкус и хорошо сочетается со свежим хлебом или тостами. К тому же, такой паштет готовится за несколько минут и не требует сложных кулинарных навыков.

Идея приготовления вкусного рыбного паштета на хлеб опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

красная рыба – 400 г

сливочный сыр – 200 г

лимонный сок – из половины лимона

апельсиновая цедра с 1 апельсина

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Красную рыбу отварите в слегка подсоленной воде или запеките в духовке до готовности.

2. Дайте ей полностью остыть, после чего разберите на кусочки, удалив кости и кожуру при необходимости.

3. Переложите рыбу в чашу блендера, добавьте сливочный сыр, лимонный сок, апельсиновую цедру и соль.

4. Взбейте массу до однородной, гладкой консистенции без комочков.

5. Готовый рыбный паштет переложите в контейнер и по желанию охладите в холодильнике 20-30 минут.

6. Подавайте намазку со свежим или подсушенным хлебом, гренками или крекерами.

