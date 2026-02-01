Вместо магазинных намазок: как приготовить вкусный рыбный паштет на хлеб
Домашние намазки все чаще вытесняют магазинные аналоги, ведь их легко приготовить из простых продуктов. Рыбный паштет – удачный вариант для завтрака, перекуса или быстрой закуски к столу. Он имеет нежную текстуру, насыщенный вкус и хорошо сочетается со свежим хлебом или тостами. К тому же, такой паштет готовится за несколько минут и не требует сложных кулинарных навыков.
Идея приготовления вкусного рыбного паштета на хлеб опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- красная рыба – 400 г
- сливочный сыр – 200 г
- лимонный сок – из половины лимона
- апельсиновая цедра с 1 апельсина
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Красную рыбу отварите в слегка подсоленной воде или запеките в духовке до готовности.
2. Дайте ей полностью остыть, после чего разберите на кусочки, удалив кости и кожуру при необходимости.
3. Переложите рыбу в чашу блендера, добавьте сливочный сыр, лимонный сок, апельсиновую цедру и соль.
4. Взбейте массу до однородной, гладкой консистенции без комочков.
5. Готовый рыбный паштет переложите в контейнер и по желанию охладите в холодильнике 20-30 минут.
6. Подавайте намазку со свежим или подсушенным хлебом, гренками или крекерами.
