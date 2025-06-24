Запеканка – универсальное блюдо на любой случай. Можно совместить в ней разнообразные овощи и мясо. Получится очень сытно и бюджетно.

Идея приготовления мясной запеканки с картофелем опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram. Добавьте много твердого сыра.

Ингредиенты:

картофель

мясо

лук

сыр твердый

майонез

соль/перец

горчица

Способ приготовления:

1. Картофель натереть и залить подсоленной водой.

2. Мясо отбить и приправить.

3. Лук нарезать полукольцами.

4. Форму для запекания смазать растительным маслом или маслом.

5. Картофель отжать и выложить в форму мясо, смазать горчицей.

6. Выложить лук.

7. Для сырной шапочки смешать майонез с натертым сыром.

8. Накрыть сверху фольгой.и поставить в духовку при температуре 200 градусов на 30-35 минут.

-Накрыть фольгой и в духовку.

9. Снять фольгу и допекать еще 15-20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: