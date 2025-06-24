Вместо отбивных: как приготовить вкусную мясную запеканку с картофелем
Запеканка – универсальное блюдо на любой случай. Можно совместить в ней разнообразные овощи и мясо. Получится очень сытно и бюджетно.
Идея приготовления мясной запеканки с картофелем опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram. Добавьте много твердого сыра.
Ингредиенты:
- картофель
- мясо
- лук
- сыр твердый
- майонез
- соль/перец
- горчица
Способ приготовления:
1. Картофель натереть и залить подсоленной водой.
2. Мясо отбить и приправить.
3. Лук нарезать полукольцами.
4. Форму для запекания смазать растительным маслом или маслом.
5. Картофель отжать и выложить в форму мясо, смазать горчицей.
6. Выложить лук.
7. Для сырной шапочки смешать майонез с натертым сыром.
8. Накрыть сверху фольгой.и поставить в духовку при температуре 200 градусов на 30-35 минут.
-Накрыть фольгой и в духовку.
9. Снять фольгу и допекать еще 15-20 минут.
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