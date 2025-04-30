Вкусный домашний киш на ужин будет значительно лучше магазинной пиццы. Процесс приготовления не займет у вас много времени, потому что в основе обычное песочное тесто, которое очень легко вымешивается. Просто выложите на него начинку, поставьте в духовку и на время можно заниматься домашними делами, пока блюдо будет выпекаться.

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Как приготовить киш с грибами и курицей на песочном тесте рассказала фудблогер Юлия Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Начинка получится очень сочной.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

холодное масло – 100 г

желток – 1 шт.

ледяная вода – 3 ст.л.

разрыхлитель – 1/4 ч.л.

соль – 1/3 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

филе – 250-300 г

грибы – 250 г

масло

Ингредиенты для заливки:

яйца – 3 шт.

сливки 20-30% – 200 мл (или сметана)

тертый творог – 100-150 г

Способ приготовления:

1. В просеянную муку добавить соль и разрыхлитель.

2. Высыпать охлажденное сливочное масло.

3. Перетереть эту смесь в крошку.

4. Добавить желток и холодную воду, замешать тесто. Если тесто хрупкое – добавить еще воды.

5. Готовое тесто положить в пленку в холодильник на 30-40 минут.

6. На масле обжарить филе и грибы почти до готовности.

7. Тесто достать из холодильника, поделить 80/20.

8. Раскатать большую часть и переложить в форму, смазанную растительным маслом.

9. Проколоть основание вилкой и выпекать 10 минут при температуре 200 градусов.

10. Для заливки соединить яйца, сливки и специи.

11. На подпеченном тесте сформовать бортики из остатков теста и выложить начинку, добавить заливку, посыпать сыром.

12. Выпекать 35-40 минут при температуре 200 градусов.

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