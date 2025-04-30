Вместо пиццы или фастфуда: как приготовить вкусный киш с курицей и грибами на ужин
Вкусный домашний киш на ужин будет значительно лучше магазинной пиццы. Процесс приготовления не займет у вас много времени, потому что в основе обычное песочное тесто, которое очень легко вымешивается. Просто выложите на него начинку, поставьте в духовку и на время можно заниматься домашними делами, пока блюдо будет выпекаться.
Как приготовить киш с грибами и курицей на песочном тесте рассказала фудблогер Юлия Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Начинка получится очень сочной.
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г
- холодное масло – 100 г
- желток – 1 шт.
- ледяная вода – 3 ст.л.
- разрыхлитель – 1/4 ч.л.
- соль – 1/3 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- филе – 250-300 г
- грибы – 250 г
- масло
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 3 шт.
- сливки 20-30% – 200 мл (или сметана)
- тертый творог – 100-150 г
Способ приготовления:
1. В просеянную муку добавить соль и разрыхлитель.
2. Высыпать охлажденное сливочное масло.
3. Перетереть эту смесь в крошку.
4. Добавить желток и холодную воду, замешать тесто. Если тесто хрупкое – добавить еще воды.
5. Готовое тесто положить в пленку в холодильник на 30-40 минут.
6. На масле обжарить филе и грибы почти до готовности.
7. Тесто достать из холодильника, поделить 80/20.
8. Раскатать большую часть и переложить в форму, смазанную растительным маслом.
9. Проколоть основание вилкой и выпекать 10 минут при температуре 200 градусов.
10. Для заливки соединить яйца, сливки и специи.
11. На подпеченном тесте сформовать бортики из остатков теста и выложить начинку, добавить заливку, посыпать сыром.
12. Выпекать 35-40 минут при температуре 200 градусов.
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