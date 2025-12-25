Вместо привычных бутербродов: как приготовить изысканную закуску из блинов с красной икрой

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
147
Вместо привычных бутербродов: как приготовить изысканную закуску из блинов с красной икрой

Вместо привычных бутербродов с икрой можно приготовить изысканную закуску из блинов. Пожарить изделия нужно привычным способом, а затем завернуть в них начинку. Это не только вкусно, но и очень эффектно.

Идея приготовления изысканной закуски из блинов с красной икрой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Вместо привычных бутербродов: как приготовить изысканную закуску из блинов с красной икрой

Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 250 г
  • кипяток – 100 г
  • мука – 180 г
  • сахар – 30 г
  • соль – щепотка
  • сливочное масло – 30 г

Ингредиенты для начинки:

  • крем-сыр
  • икра

Способ приготовления:

Вместо привычных бутербродов: как приготовить изысканную закуску из блинов с красной икрой

1. Для блинов разбить 2 яйца, добавить щепотку соли, сахар и немного взбить.

2. Добавить половину муки и замешать густое тесто.

Вместо привычных бутербродов: как приготовить изысканную закуску из блинов с красной икрой

3. Влить молоко, просеять муку, которая осталась, перемешать и вылить кипяток, а затем растопленное сливочное масло.

4. Пожарить блины на хорошо разогретой сковороде.

Вместо привычных бутербродов: как приготовить изысканную закуску из блинов с красной икрой

5. Разрезать блины пополам, смазать крем-сыром, завернуть и сформировать улитки.

Вместо привычных бутербродов: как приготовить изысканную закуску из блинов с красной икрой

6. Нанизать улитку из блина на шпажку, украсить икрой и укропом.

Вместо привычных бутербродов: как приготовить изысканную закуску из блинов с красной икрой

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты