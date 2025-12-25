Вместо привычных бутербродов с икрой можно приготовить изысканную закуску из блинов. Пожарить изделия нужно привычным способом, а затем завернуть в них начинку. Это не только вкусно, но и очень эффектно.

Идея приготовления изысканной закуски из блинов с красной икрой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 2 шт.

молоко – 250 г

кипяток – 100 г

мука – 180 г

сахар – 30 г

соль – щепотка

сливочное масло – 30 г

Ингредиенты для начинки:

крем-сыр

икра

Способ приготовления:

1. Для блинов разбить 2 яйца, добавить щепотку соли, сахар и немного взбить.

2. Добавить половину муки и замешать густое тесто.

3. Влить молоко, просеять муку, которая осталась, перемешать и вылить кипяток, а затем растопленное сливочное масло.

4. Пожарить блины на хорошо разогретой сковороде.

5. Разрезать блины пополам, смазать крем-сыром, завернуть и сформировать улитки.

6. Нанизать улитку из блина на шпажку, украсить икрой и укропом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: