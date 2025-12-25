Вместо привычных бутербродов: как приготовить изысканную закуску из блинов с красной икрой
Вместо привычных бутербродов с икрой можно приготовить изысканную закуску из блинов. Пожарить изделия нужно привычным способом, а затем завернуть в них начинку. Это не только вкусно, но и очень эффектно.
Идея приготовления изысканной закуски из блинов с красной икрой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 2 шт.
- молоко – 250 г
- кипяток – 100 г
- мука – 180 г
- сахар – 30 г
- соль – щепотка
- сливочное масло – 30 г
Ингредиенты для начинки:
- крем-сыр
- икра
Способ приготовления:
1. Для блинов разбить 2 яйца, добавить щепотку соли, сахар и немного взбить.
2. Добавить половину муки и замешать густое тесто.
3. Влить молоко, просеять муку, которая осталась, перемешать и вылить кипяток, а затем растопленное сливочное масло.
4. Пожарить блины на хорошо разогретой сковороде.
5. Разрезать блины пополам, смазать крем-сыром, завернуть и сформировать улитки.
6. Нанизать улитку из блина на шпажку, украсить икрой и укропом.
