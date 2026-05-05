Воздушные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом самого удачного теста
Самое простое и вкусно блюдо для завтрака – оладьи. Готовить их лучше всего на теплом кефире, а для яркого вкуса можно добавить тертое яблоко, корицу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных, вкусных оладий на теплом кефире.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 3 ч.л. сахара
- 0.5 ч.л. соли
- 300 мл. кефира
- 280 г. муки
- 0.5 ч.л. соды
- 1 ч.л. разрыхлителя
- ванилин
- 100 мл. масла для жарки
Способ приготовления:
1. В миску разбиваем яйцо комнатной температуры, добавляем сахар (не добавляйте более 2 столовых ложек) и соль, перемешиваем. Вливаем предварительно подогретый кефир. Всыпаем муку и добавляем соду с разрыхлителем, обязательно добавляем именно эти два компонента, не заменяем один на другой, а добавляем оба. По желанию добавляем ванилин, ванильный сахар, ванильный экстракт.
2. Замешиваем однородное, густое тесто.
3. На сковородку добавляем масло, именно то количество которое указано в рецепте - это важно! Оладьи должны жариться будто во фритюре. Не переживайте они не будут жирными, потому что имеют правильную конструкцию теста.
Подавайте с ягодами, сметаной, джемом.
