Самое простое и вкусно блюдо для завтрака – оладьи. Готовить их лучше всего на теплом кефире, а для яркого вкуса можно добавить тертое яблоко, корицу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных, вкусных оладий на теплом кефире.

Ингредиенты:

1 яйцо

3 ч.л. сахара

0.5 ч.л. соли

300 мл. кефира

280 г. муки

0.5 ч.л. соды

1 ч.л. разрыхлителя

ванилин

100 мл. масла для жарки

Способ приготовления:

1. В миску разбиваем яйцо комнатной температуры, добавляем сахар (не добавляйте более 2 столовых ложек) и соль, перемешиваем. Вливаем предварительно подогретый кефир. Всыпаем муку и добавляем соду с разрыхлителем, обязательно добавляем именно эти два компонента, не заменяем один на другой, а добавляем оба. По желанию добавляем ванилин, ванильный сахар, ванильный экстракт.

2. Замешиваем однородное, густое тесто.

3. На сковородку добавляем масло, именно то количество которое указано в рецепте - это важно! Оладьи должны жариться будто во фритюре. Не переживайте они не будут жирными, потому что имеют правильную конструкцию теста.

Подавайте с ягодами, сметаной, джемом.

