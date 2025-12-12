Воздушный финский блин с красной рыбой и крем-сыром: рецепт вкусной новогодней закуски

Финский блин – идеальная основа для приготовления вкусных соленых закусок, а также для такой основы очень хорошо подойдет и сладкая начинка, это может быть творог, ягоды. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски – пышный финский блин с вкусной начинкой из красной рыбы с крем-сыром. 

Ингредиенты:

  • Яйца 2 шт.
  • Сахар 1 ч.л
  • Молоко теплое 400 мл
  • Соль 1/2 ч.л
  • Мука 120 г
  • Разрыхлитель 1 ч.л
  • Масло (растопленное) 20 г
  • Крем-сыр 150-180 г
  • Красная рыба слабосоленая 120-150 г (тонкие ломтики)
  • Укроп или зеленый лук по желанию

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешиваем яйца с сахаром и солью, добавляем теплое молоко, далее добавляем просеянную муку с разрыхлителем, хорошо перемешиваем. Доливаем растопленное масло и доводим тесто до однородности.

2. Выливаем массу на противень, застеленный пергаментом, и ставим в духовку, разогретую до 180°C, на 20-30 минут, пока края не подрумянятся. Даем полностью остыть, переворачиваем.

3. Смазываем весь блин крем-сыром. Выкладываем сверху тонкие ломтики красной рыбы, сворачиваем в рулет.

Режем на порционные кусочки, можно украсить красной икрой и подаем!

