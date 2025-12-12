Финский блин – идеальная основа для приготовления вкусных соленых закусок, а также для такой основы очень хорошо подойдет и сладкая начинка, это может быть творог, ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски – пышный финский блин с вкусной начинкой из красной рыбы с крем-сыром.

Ингредиенты:

Яйца 2 шт.

Сахар 1 ч.л

Молоко теплое 400 мл

Соль 1/2 ч.л

Мука 120 г

Разрыхлитель 1 ч.л

Масло (растопленное) 20 г

Крем-сыр 150-180 г

Красная рыба слабосоленая 120-150 г (тонкие ломтики)

Укроп или зеленый лук по желанию

Способ приготовления:

1. Тесто: смешиваем яйца с сахаром и солью, добавляем теплое молоко, далее добавляем просеянную муку с разрыхлителем, хорошо перемешиваем. Доливаем растопленное масло и доводим тесто до однородности.

2. Выливаем массу на противень, застеленный пергаментом, и ставим в духовку, разогретую до 180°C, на 20-30 минут, пока края не подрумянятся. Даем полностью остыть, переворачиваем.

3. Смазываем весь блин крем-сыром. Выкладываем сверху тонкие ломтики красной рыбы, сворачиваем в рулет.

Режем на порционные кусочки, можно украсить красной икрой и подаем!

