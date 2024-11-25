Картофельное пюре – классическое блюдо, которое добавляет уюта в холодные зимние дни. Однако многие сталкиваются с проблемой, когда пюре получается комочками или слишком жидким. Все это из-за ряда ошибок.

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Розмари Гилл, директор бостонской кулинарной школы Milk Street, в своем видео в TikTok раскрыла секрет идеального картофельного пюре. Она советует правильно использовать молоко.

"Когда вы варите картофель в водите, потом его сливаете, вы теряете весь крахмал, который придает пюре нежности и кремовой текстуры", – объясняет Гилл. Молоко же, насыщенное крахмалом, становится "жидким золотом", которое придает пюре шелковистости и сливочности, одновременно заменяя потребность в тяжелых сливках.

Для еще большего удобства Розмари рекомендует мять картофель прямо в кастрюле, что уменьшает количество посуды для мытья.

Этот простой трюк покорил многих поклонников кулинарии. Один из комментаторов назвал автора "гением", а другой отметил: "Мое пюре всегда получается идеальным, и все спрашивают, в чем секрет".

Вывод: замена воды на молоко во время приготовления картофельного пюре позволяет сохранить весь крахмал, обеспечивая непревзойденную текстуру и вкус.

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