Все, кто так готовят картофельное пюре, допускают большую ошибку: никогда так не поступайте
Картофельное пюре – классическое блюдо, которое добавляет уюта в холодные зимние дни. Однако многие сталкиваются с проблемой, когда пюре получается комочками или слишком жидким. Все это из-за ряда ошибок.
Розмари Гилл, директор бостонской кулинарной школы Milk Street, в своем видео в TikTok раскрыла секрет идеального картофельного пюре. Она советует правильно использовать молоко.
"Когда вы варите картофель в водите, потом его сливаете, вы теряете весь крахмал, который придает пюре нежности и кремовой текстуры", – объясняет Гилл. Молоко же, насыщенное крахмалом, становится "жидким золотом", которое придает пюре шелковистости и сливочности, одновременно заменяя потребность в тяжелых сливках.
Для еще большего удобства Розмари рекомендует мять картофель прямо в кастрюле, что уменьшает количество посуды для мытья.
Этот простой трюк покорил многих поклонников кулинарии. Один из комментаторов назвал автора "гением", а другой отметил: "Мое пюре всегда получается идеальным, и все спрашивают, в чем секрет".
Вывод: замена воды на молоко во время приготовления картофельного пюре позволяет сохранить весь крахмал, обеспечивая непревзойденную текстуру и вкус.
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