Все порезать и перемешать: самый простой и сытный салат с колбасой на каждый день по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить бюджетное и вкусное блюдо, отличным вариантом будет салат из сытных продуктов, например, картофеля, яиц, филе, колбасы, сыра. Для свежести добавьте зелень.

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Сытный салат

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и простого салата с колбасой и яйцами. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • соленые огурцы – 5-7 шт.
  • колбаса сырокопченая
  • кукуруза – 250 г
  • майонез – 2-3 ст. л. 

Способ приготовления:

1. Отварите яйца и нарежьте соломкой. Так же нарежьте огурцы и колбасу.

Ингредиенты для блюда

2. Смешайте огурцы, яйца, кукурузу и майонез.

Приготовление салата

3. Между слоями выложите колбасу. Все тщательно перемешайте. Украсьте сухариками и зеленью.

Готовый салат

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