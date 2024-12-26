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Все порезать и перемешать: самый простой и сытный салат с колбасой на каждый день по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Если вы хотите очень быстро приготовить бюджетное и вкусное блюдо, отличным вариантом будет салат из сытных продуктов, например, картофеля, яиц, филе, колбасы, сыра. Для свежести добавьте зелень.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и простого салата с колбасой и яйцами.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- соленые огурцы – 5-7 шт.
- колбаса сырокопченая
- кукуруза – 250 г
- майонез – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Отварите яйца и нарежьте соломкой. Так же нарежьте огурцы и колбасу.
2. Смешайте огурцы, яйца, кукурузу и майонез.
3. Между слоями выложите колбасу. Все тщательно перемешайте. Украсьте сухариками и зеленью.
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