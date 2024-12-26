Если вы хотите очень быстро приготовить бюджетное и вкусное блюдо, отличным вариантом будет салат из сытных продуктов, например, картофеля, яиц, филе, колбасы, сыра. Для свежести добавьте зелень.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и простого салата с колбасой и яйцами.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

соленые огурцы – 5-7 шт.

колбаса сырокопченая

кукуруза – 250 г

майонез – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Отварите яйца и нарежьте соломкой. Так же нарежьте огурцы и колбасу.

2. Смешайте огурцы, яйца, кукурузу и майонез.

3. Между слоями выложите колбасу. Все тщательно перемешайте. Украсьте сухариками и зеленью.

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