Запеканка – блюдо, в котором можно совместить много разнообразных компонентов. Для того, чтобы получилось не только вкусно, но и полезно, используйте брокколи, а также добавьте много сыра.

Идея приготовления полезной запеканки с бкроколи и сыром опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

брокколи – 300-350 г

сливки – 250 мл.

яйца – 4 шт.

сыр сулугуни

Способ приготовления:

1. Брокколи разрезать на соцветия и отварить 1-2 минуты после закипания в подсоленной воде.

2. Погрузить в холодную воду.

3. Для заливки яйца взбить, добавить сливки, соль, прованские травы и перец.

4. Добавить натертый сыр и перемешать.

5. Форму застелить пергаментом.

6. Выложить брокколи, залить яичной смесью.

7. Готовить запеканку 30-35 минут при температуре 190 градусов до хорошей корочки.

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