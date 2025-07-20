Всего четыре ингредиента: из чего приготовить полезную запеканку, которая понравится всем
Запеканка – блюдо, в котором можно совместить много разнообразных компонентов. Для того, чтобы получилось не только вкусно, но и полезно, используйте брокколи, а также добавьте много сыра.
Идея приготовления полезной запеканки с бкроколи и сыром опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- брокколи – 300-350 г
- сливки – 250 мл.
- яйца – 4 шт.
- сыр сулугуни
Способ приготовления:
1. Брокколи разрезать на соцветия и отварить 1-2 минуты после закипания в подсоленной воде.
2. Погрузить в холодную воду.
3. Для заливки яйца взбить, добавить сливки, соль, прованские травы и перец.
4. Добавить натертый сыр и перемешать.
5. Форму застелить пергаментом.
6. Выложить брокколи, залить яичной смесью.
7. Готовить запеканку 30-35 минут при температуре 190 градусов до хорошей корочки.
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